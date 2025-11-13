Delhi Blast: पुलिस के हाथ लगी उमर-मुजम्मिल की डायरी, सामने आए 25 नए नाम, 4 गाड़ियों में धमाके की थी साजिश

इसी यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर डॉ. मुजम्मिल एक किराए के मकान में रहता था। इसी मकान के दो कमरों से दिल्ली ब्लास्ट से एक दिन पहले 9 नवंबर को ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री (लगभग 300-350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट), असॉल्ट राइफलें (AK-47 जैसी), पिस्तौलें और गोला-बारूद बरामद किया था। पुलिस ने इस कमरे से डॉ. मुजम्मिल के अन्य सामानों की तलाशी ली जहां से उन्हें उसकी एक डायरी मिली है। इसके अलावा रूम नंबर-13 सो डॉ. मुजम्मिल की दूसरी डायरी और रूम नंबर-4 से डॉ. उमर की एक डायरी पुलिस ने बरामद की है। इस तरह पुलिस के हाथ आतंकियों की कुल तीन डायरियां लगी है।