Delhi Blast: पुलिस के हाथ लगी उमर-मुजम्मिल की डायरी, सामने आए 25 नए नाम, 4 गाड़ियों में धमाके की थी साजिश

दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के आतंकी सिर्फ दो नहीं, बल्कि चार गाड़ियों में ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे, जिसका पता गिरफ्तार आरोपी डॉ. उमर नबी और डॉ. मुजम्मिल शकील की डायरियों से चला है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Himadri Joshi

Nov 13, 2025

Dr. Umar and Dr. Muzammil

दिल्ली धमाके के आरोपी उमर और मुजम्मिल (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक नया खुलासा सामने आए है। इसके मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के आतंकी सिर्फ दो नहीं बल्कि चार गाड़ियों में ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने यह खुलासा किया है। जांच एजेंसियों के हाथ घटना के आरोपी डॉ. उमर नबी और डॉ. मुजम्मिल शकील की डायरियां लगी है। इन्हीं डायरियों से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

ब्लास्ट से एक दिन पहले गिरफ्तार हुआ था डॉ. मुजम्मिल

दिल्ली ब्लास्ट से एक दिन पहले डॉ. मुजम्मिल को हरियाणा के फरिदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथी डॉ. उमर ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना का अंजाम दिया था, DNA टेस्ट में यह बात साबित हो चुकी है। डॉ. मुजम्मिल फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इस वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को संचालित करता था। डॉ. उमर जो कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था वह भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ था।

दोनों आरोपियों के कमरों से मिली डायरियां

इसी यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर डॉ. मुजम्मिल एक किराए के मकान में रहता था। इसी मकान के दो कमरों से दिल्ली ब्लास्ट से एक दिन पहले 9 नवंबर को ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री (लगभग 300-350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट), असॉल्ट राइफलें (AK-47 जैसी), पिस्तौलें और गोला-बारूद बरामद किया था। पुलिस ने इस कमरे से डॉ. मुजम्मिल के अन्य सामानों की तलाशी ली जहां से उन्हें उसकी एक डायरी मिली है। इसके अलावा रूम नंबर-13 सो डॉ. मुजम्मिल की दूसरी डायरी और रूम नंबर-4 से डॉ. उमर की एक डायरी पुलिस ने बरामद की है। इस तरह पुलिस के हाथ आतंकियों की कुल तीन डायरियां लगी है।

डायरियों में कोड वर्ड मे लिखी है बातें

इन डायरियों में कई कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। इन डायरियों से खुलासा हुआ है कि आतंकियों का टारगेट बहुत बड़ा था और वह चार जगहों पर जोरदार धमाके से पूरी दिल्ली को एक साथ दहलाना चाहते थे। इसके लिए आतंकि दो और पूरानी गाड़ियां तैयार करने वाले थे, जिनमें विस्फोट भर कर इस धमाके को और बड़े स्तर पर अंजाम दिया जाता। डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल की डायरियों में 8 से 12 नवंबर की तारीखें दर्ज है। इनमें 25 से अधिक लोगों के नाम भी है, जिनमें से ज्यादातर जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले है।

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

13 Nov 2025 11:03 am

Hindi News / National News / Delhi Blast: पुलिस के हाथ लगी उमर-मुजम्मिल की डायरी, सामने आए 25 नए नाम, 4 गाड़ियों में धमाके की थी साजिश

