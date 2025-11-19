‘दिल्ली ब्लास्ट का तार बांग्लादेश से भी जुड़ा है, पीएम मोदी…’, शेख हसीना के बेटे ने किया बड़ा खुलासा

बांग्लादेश की पूर्व पीएम प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने बांग्लादेश सरकार द्वारा भारत को भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध पर जवाब दिया है। उन्होंने इसे अवैध बताया है। साथ ही यह विश्वास भी जताया है कि भारत इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।