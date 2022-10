दिल्ली: गिरफ्तारी की आशंका के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया- कब तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया, कहा- 'जेल के ताले टूटेंगे'

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI ने कथित रूप से शराब नीति में हुए घोटाले को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद सिसोदिया ने गिरफ्तारी की आशंका जताई है। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बताया है कि मनीष सिसोदिया को कब जत जेल में रखा जाएगा।

दिल्ली की नई शराब नीति मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता CBI मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह और AAP विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस अधिकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं और नेताओं को लोधी कॉलोनी थाने ले जाया गया है, जिन्हें थोड़ी देर बाद रिहा कर दिया जाएगा।

Delhi CM Kejriwal said that Manish Sisodia will be kept in jail till day of Gujarat results on December 8