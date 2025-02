Delhi CM: शपथ ग्रहण समारोह के समय में हुआ बदलाव, जानें दिल्ली में सीएम के नाम की कब होगी घोषणा?

Delhi CM Name Announcement: दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह का समय बदल दिया गया है। विधायक दल की बैठक में नए सीएम के चेहरे पर मोहर लगेगी।

भारत•Feb 19, 2025 / 10:40 am• Devika Chatraj

Who Will Be Delhi CM: एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह का समय बदल दिया गया है। अब शपथ ग्रहण 20 फरवरी की शाम 4.30 बजे की बजाय शुक्रवार (20 फरवरी) की दोपहर 12 बजकर 05 मिनट पर होगा। ऐसा दूसरी बार है कि शपथ ग्रहण समारोह का समय बदला गया है। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भव्य समारोह में मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। समारोह में करीब 30 हजार से अधिक लोगों को आमंत्रण भेजे जाने की बात कही जा रही है। इसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, धर्मगुरु, अक्षय कुमार सहित 50 से अधिक फिल्मी सितारे और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को विशेष तौर पर बुलाया जा रहा है।

कौन है उम्मीदवार? दिल्ली मुख्यमंत्री पद के लिए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा और विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता विजेंद्र गुप्ता के नाम शामिल हैं। इनके साथ ही कुछ अन्य नाम जो सामने आए हैं, उनमें विधायक आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, पवन शर्मा, रेखा गुप्ता और अजय महावर शामिल हैं। विधायक दल की बैठक में होगा फैसला चुनाव परिणाम आने के 11 दिन बाद प्रदेश पार्टी मुख्यालय में आज शाम छह बजे होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में नए सीएम के चेहरे पर मोहर लगेगी। नए सीएम के लिए एक दर्जन से अधिक विधायकों के नाम चर्चा में हैं लेकिन नजर रहेगी कि भाजपा आलाकमान इन चेहरों में से ही किसी को दिल्ली की कमान सौंपेगा अथवा अप्रत्याशित चयन से चौंकाएगा।