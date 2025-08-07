झगड़े के चलते बेटी ने की पिता की हत्या, मां और भाभी खड़े देखते रहे तमाशा

घटना के समय अनु और उसके पिता के अलावा, अनु की मां बाला देवी और उसकी भाभी प्रिया (29) भी घर पर मौजूद थी। प्रिया ने ही अपने पति शिवम को फोन कर इस घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद शिवम घर पहुंचा और अपने पिता को अस्पताल लेकर गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या के लिए सज़ा) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, और जांच के तहत परिवार के अन्य सदस्यों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।