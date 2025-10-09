Delhi Crime: ‘अगर चीखा तो गर्म तेल चेहरे पर डाल दूंगी’, पत्नी ने पति को जलाया और उसपर लाल मिर्च पाउडर छिड़का

प्रतिनिधि फोटो (Patrika)
Delhi Crime News: दिनेश जब मदनगीर स्थित अपने घर में सो रहा था तभी उसकी पत्नी ने उस पर खौलता हुआ तेल और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अंबेडकर नगर पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार दिनेश के सिर पर तीन बजे सुबह गर्म तेल डाल दिया। दिनेश सो रहा था। खौलता हुआ तेल पड़ते ही दिनेश चीखने लगा। उस समय घर में दंपति की आठ साल की बेटी भी मौजूद थी।
दिनेश ने पुलिस को बताया कि वह 2 अक्टूबर की देर रात को वह काम से घर लौटा, खाना खाया और सोने चला गया। उसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, "मेरी पत्नी और बेटी पास में ही सो रही थीं। मुझे सुबह करीब 3.15 बजे अचानक पूरे शरीर में तेज़ जलन महसूस हुई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी खड़ी होकर मेरे धड़ और चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल रही है। इससे पहले कि मैं उठ पाता या मदद के लिए पुकार पाता, उसने मेरे जले हुए हिस्से पर लाल मिर्च पाउडर छिड़क दिया।"
मैंने जब विरोध किया तब पत्नी ने पलटकर कहा, "अगर शोर मचाया तो और गरम तेल डाल दूंगी।" लेकिन दिनेश अपनी चीखें नहीं दबा सका। शोर सुनकर पड़ोसी और नीचे वाली मंज़िल पर रहने वाले उसके मकान मालिक का परिवार दौड़कर घर पहुँचा।
मकान मालिक की बेटी अंजलि दौड़ती हुई पीड़ित के घर आई। उन्होंने मीडिया को बताया, "मेरे पिता ऊपर गए और समझने कि कोशिश की आखिर वहां क्या हो रहा है। दरवाज़ा बंद था। उनकी पत्नी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। हमने उनसे दरवाज़ा खोलने को कहा। आखिरकार जब दरवाज़ा खुला, तो हमने देखा कि वे दर्द से तड़प रहे थे और उनकी पत्नी घर के अंदर छिपी हुई थीं।"
अंजलि ने बताया कि जब उसके पिता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो दिनेश की पत्नी ने कहा कि वह अपने पति को अस्पताल ले जा रही है। "लेकिन जब वह उसके साथ बाहर आई, तो वह उल्टी दिशा में चली गई। हमें शक हुआ। मेरे पिता ने उसे रोका, एक ऑटो का इंतज़ाम किया और दिनेश को अकेले ही अस्पताल ले गए,"
इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
