Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Crime: ‘अगर चीखा तो गर्म तेल चेहरे पर डाल दूंगी’, पत्नी ने पति को जलाया और उसपर लाल मिर्च पाउडर छिड़का

Delhi Crime: दिल्ली के मदनगीर में पत्नी ने अपने पति पर खौलता हुआ तेल डाला और उसपर लाल मिर्च पाउडर छिड़कर उसे जला दिया। पति की हालत बहुत खराब है और उसका सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Swatantra Mishra

Oct 09, 2025

Wife poured boiled oil on husband in delhi

प्रतिनिधि फोटो (Patrika)

Delhi Crime News: दिनेश जब मदनगीर स्थित अपने घर में सो रहा था तभी उसकी पत्नी ने उस पर खौलता हुआ तेल और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अंबेडकर नगर पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार दिनेश के सिर पर तीन बजे सुबह गर्म तेल डाल दिया। दिनेश सो रहा था। खौलता हुआ तेल पड़ते ही दिनेश चीखने लगा। उस समय घर में दंपति की आठ साल की बेटी भी मौजूद थी।

मुझे गर्म तेल डालकर जलाया और उसपर लाल मिर्च...

दिनेश ने पुलिस को बताया कि वह 2 अक्टूबर की देर रात को वह काम से घर लौटा, खाना खाया और सोने चला गया। उसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, "मेरी पत्नी और बेटी पास में ही सो रही थीं। मुझे सुबह करीब 3.15 बजे अचानक पूरे शरीर में तेज़ जलन महसूस हुई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी खड़ी होकर मेरे धड़ और चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल रही है। इससे पहले कि मैं उठ पाता या मदद के लिए पुकार पाता, उसने मेरे जले हुए हिस्से पर लाल मिर्च पाउडर छिड़क दिया।"

'अगर शोर मचाया तो गरम तेल डाल दूंगी'

मैंने जब विरोध किया तब पत्नी ने पलटकर कहा, "अगर शोर मचाया तो और गरम तेल डाल दूंगी।" लेकिन दिनेश अपनी चीखें नहीं दबा सका। शोर सुनकर पड़ोसी और नीचे वाली मंज़िल पर रहने वाले उसके मकान मालिक का परिवार दौड़कर घर पहुँचा।

'घर का दरवाजा खुला तो दिनेश दर्द से तड़प रहे थे'

मकान मालिक की बेटी अंजलि दौड़ती हुई पीड़ित के घर आई। उन्होंने मीडिया को बताया, "मेरे पिता ऊपर गए और समझने कि कोशिश की आखिर वहां क्या हो रहा है। दरवाज़ा बंद था। उनकी पत्नी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। हमने उनसे दरवाज़ा खोलने को कहा। आखिरकार जब दरवाज़ा खुला, तो हमने देखा कि वे दर्द से तड़प रहे थे और उनकी पत्नी घर के अंदर छिपी हुई थीं।"

दिनेश की पत्नी उसे छोड़कर चली गई, फिर मेरे पिता…

अंजलि ने बताया कि जब उसके पिता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो दिनेश की पत्नी ने कहा कि वह अपने पति को अस्पताल ले जा रही है। "लेकिन जब वह उसके साथ बाहर आई, तो वह उल्टी दिशा में चली गई। हमें शक हुआ। मेरे पिता ने उसे रोका, एक ऑटो का इंतज़ाम किया और दिनेश को अकेले ही अस्पताल ले गए,"

इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 06:25 am

Hindi News / National News / Delhi Crime: ‘अगर चीखा तो गर्म तेल चेहरे पर डाल दूंगी’, पत्नी ने पति को जलाया और उसपर लाल मिर्च पाउडर छिड़का

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

थाने पहुंची IAS अमनीत, कहा- ‘इतना कमजोर नहीं था पूरन, DGP और SP रोहतक को नहीं छोड़ूंगी’, दर्ज हो FIR

Haryana IPS officer Y Puran Kumar Singh
राष्ट्रीय

गुरुग्राम में इंजीनियर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 6 महीने पहले हुई थी लव मैरिज

राष्ट्रीय

क्या NDA से नाराज है चिराग पासवान? पार्टी ने गुरुवार को बुलाई आपात बैठक; सियासी हलचल तेज

राष्ट्रीय

मुंबई हमले के वक्त कांग्रेस ने क्यों टेके घुटने, देश को जानने का हक : पीएम मोदी

Prime Minister Narendra Modi
राष्ट्रीय

‘एक दिन मीर जाफर बनेंगे अमित शाह’, CM ममता बनर्जी ने PM मोदी को भरोसा नहीं करने की दी सलाह

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.