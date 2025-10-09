Delhi Crime: ‘अगर चीखा तो गर्म तेल चेहरे पर डाल दूंगी’, पत्नी ने पति को जलाया और उसपर लाल मिर्च पाउडर छिड़का

दिनेश ने पुलिस को बताया कि वह 2 अक्टूबर की देर रात को वह काम से घर लौटा, खाना खाया और सोने चला गया। उसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, "मेरी पत्नी और बेटी पास में ही सो रही थीं। मुझे सुबह करीब 3.15 बजे अचानक पूरे शरीर में तेज़ जलन महसूस हुई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी खड़ी होकर मेरे धड़ और चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल रही है। इससे पहले कि मैं उठ पाता या मदद के लिए पुकार पाता, उसने मेरे जले हुए हिस्से पर लाल मिर्च पाउडर छिड़क दिया।"