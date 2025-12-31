31 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

न्यू ईयर प्लान हुए ठप्प, घने कोहरे से148 फ्लाइट्स कैंसिल, 150 से ज्यादा डिले

Flight Delay before New Year: दिल्ली में घने कोहरे और खराब हवा से हवाई, सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। IGI एयरपोर्ट पर दर्जनों उड़ानें रद्द और सैकड़ों में देरी से यात्रियों की परेशानी बढ़ी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 31, 2025

न्यू ईयर से उड़ाने ठप्प (IANS)

Flight Cancellations: दिल्ली घने कोहरे की चपेट में आ गई। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर बेहद कम दृश्यता के कारण हवाई परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कोहरे की वजह से कुल 148 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिनमें 78 आगमन और 70 प्रस्थान शामिल हैं। इसके अलावा 150 से अधिक उड़ानें देरी से संचालित हो रही हैं, जिससे हजारों यात्रियों की नववर्ष की यात्रा योजनाएं बिगड़ गईं।

दृश्यता कुछ मीटर तक गिरी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने नववर्ष की पूर्व संध्या के लिए मध्यम से घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया था। सुबह के समय दृश्यता घटकर कुछ मीटर तक पहुंच गई, जिसके चलते IGI एयरपोर्ट पर CAT III प्रोटोकॉल के तहत उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। हालांकि, अत्यधिक कोहरे के कारण कई उड़ानों को रद्द या विलंबित करना पड़ा।

सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित

कोहरे का असर केवल हवाई यातायात तक सीमित नहीं रहा। राजधानी के प्रमुख सड़क मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए और कई जगहों पर लंबा जाम लगा रहा। वहीं, रेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं कई ट्रेनों के देरी से चलने के कारण नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा।

दिल्ली की हवा बेहद खराब

घने कोहरे के साथ-साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी गंभीर बनी हुई है। सुबह के समय AQI 383 दर्ज किया गया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है और “गंभीर” स्तर के करीब है। खराब हवा और कोहरे के संयुक्त प्रभाव से बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

एयरलाइंस की ट्रैवल एडवाइजरी

दिल्ली एयरपोर्ट और प्रमुख एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है:

  • दिल्ली एयरपोर्ट: घने कोहरे के कारण उड़ानों में देरी या रद्दीकरण संभव। यात्रियों से एयरलाइन से ताजा अपडेट लेने की अपील।
  • इंडिगो: उत्तर भारत में कम दृश्यता के चलते उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं, स्थिति पर लगातार नजर।
  • एयर इंडिया: FogCare पहल के तहत प्रभावित यात्रियों को पहले से अलर्ट, रिफंड और री-शेड्यूलिंग का विकल्प।
  • स्पाइसजेट: दिल्ली में कोहरे के कारण सभी उड़ानों पर असर संभव, यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जांचने की सलाह।

अगले कुछ दिन रह सकता है कोहरा

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक कोहरा बना रह सकता है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट और ट्रेन का स्टेटस जरूर जांचें, अतिरिक्त समय लेकर यात्रा की योजना बनाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें।

