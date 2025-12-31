न्यू ईयर प्लान हुए ठप्प, घने कोहरे से148 फ्लाइट्स कैंसिल, 150 से ज्यादा डिले

न्यू ईयर से उड़ाने ठप्प (IANS)
Flight Cancellations: दिल्ली घने कोहरे की चपेट में आ गई। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर बेहद कम दृश्यता के कारण हवाई परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कोहरे की वजह से कुल 148 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिनमें 78 आगमन और 70 प्रस्थान शामिल हैं। इसके अलावा 150 से अधिक उड़ानें देरी से संचालित हो रही हैं, जिससे हजारों यात्रियों की नववर्ष की यात्रा योजनाएं बिगड़ गईं।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने नववर्ष की पूर्व संध्या के लिए मध्यम से घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया था। सुबह के समय दृश्यता घटकर कुछ मीटर तक पहुंच गई, जिसके चलते IGI एयरपोर्ट पर CAT III प्रोटोकॉल के तहत उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। हालांकि, अत्यधिक कोहरे के कारण कई उड़ानों को रद्द या विलंबित करना पड़ा।
कोहरे का असर केवल हवाई यातायात तक सीमित नहीं रहा। राजधानी के प्रमुख सड़क मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए और कई जगहों पर लंबा जाम लगा रहा। वहीं, रेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं कई ट्रेनों के देरी से चलने के कारण नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा।
घने कोहरे के साथ-साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी गंभीर बनी हुई है। सुबह के समय AQI 383 दर्ज किया गया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है और “गंभीर” स्तर के करीब है। खराब हवा और कोहरे के संयुक्त प्रभाव से बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
दिल्ली एयरपोर्ट और प्रमुख एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है:
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक कोहरा बना रह सकता है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट और ट्रेन का स्टेटस जरूर जांचें, अतिरिक्त समय लेकर यात्रा की योजना बनाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें।
