न्यू ईयर प्लान हुए ठप्प, घने कोहरे से148 फ्लाइट्स कैंसिल, 150 से ज्यादा डिले

Flight Cancellations: दिल्ली घने कोहरे की चपेट में आ गई। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर बेहद कम दृश्यता के कारण हवाई परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कोहरे की वजह से कुल 148 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिनमें 78 आगमन और 70 प्रस्थान शामिल हैं। इसके अलावा 150 से अधिक उड़ानें देरी से संचालित हो रही हैं, जिससे हजारों यात्रियों की नववर्ष की यात्रा योजनाएं बिगड़ गईं।