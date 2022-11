Delhi: मनीष सिसोदिया के PA को ED ने किया गिरफ्तार, डिप्टी CM ने खुद दी जानकारी, BJP पर कसा तंज

Submitted by:

Manish Sisodia PA Arrested: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पीए को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि आज ईडी ने मेरे पीएम के घर छापेमारी की, वहां कुछ नहीं मिला लेकिन फिर भी मेरे पीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Delhi Deputy CM Manish Sisodia said his PA arrested by ED