DCP के ऑफिस से 100 मीटर दूर Ubar कैब ड्राइवर ने महिला से की अभद्रता, विरोध करने पर पकड़ा हाथ और…

Uber Driver Assault: भारती चतुर्वेदी एक पर्यावरण कार्यकर्ता (environment activist) है। वह "चिंतन" नाम से एक नॉन-प्रॉफिटेबल ट्रस्ट चलाती है। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए, अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने एक उबर (Ubar) कैब ड्राइवर पर राइड के दौरान मारपीट करने और शारीरिक प्रताड़ना देने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह घटना बुधवार को वसंत विहार से सर्वोदय एन्क्लेव की ओर जाते समय हुई थी। साथ ही, उन्होंने शहर में महिला असुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि मैंने मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर "100" भी डायल किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।