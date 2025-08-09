9 अगस्त 2025,

राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

राष्ट्रीय

राखी पर मातम में बदलीं खुशियां, मूसलाधार बारिश से गिरी घर की दीवार, 7 लोगों की दर्दनाक मौत

Delhi wall collapse accident: दिल्ली के हरिनगर इलाके में तेज बारिश के बाद एक दीवार गिर गई जिससे तीन बच्चियों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग पास की झुग्गी बस्ती में रहते थे और हादसे के समय सो रहे थे।

भारत

MI Zahir

Aug 09, 2025

Delhi wall collapse accident
दिल्ली के हरिनगर में तेज बारिश से दीवार गिरने पर यहां हुआ हादसा। (फोटो: एएनआई.)

Delhi wall collapse accident: दक्षिणी दिल्ली के(Jaitpur Harinagar accident) जैतपुर के हरिनगर गांव में बारिश की वजह से एक प्लॉट की बाउंड्री दीवार गिरने से (Delhi wall collapse accident) उसके नीचे दो बच्चों सहित आठ लोग दब गए। इस हादसे में तीन बच्चियों सहित सात जनों की मौत हो गई। ये सभी कूड़ा बीनने का काम करते थे। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रहने वाले हैं। प्लॉट के अंदर दीवार के पास कुछ लोगों ने झुग्गी बना रखी थी। इन्हीं झुग्गियों में सो रहे लोगों के ऊपर दीवार का मलबा गिर गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, उन्हें दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जैतपुर स्थित हरि नगर (Harinagar building collapse) में एक इमारत का एक हिस्सा गिरने की सूचना मिली है। दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं।

कैसे हुआ हादसा ? हादसे की पूरी कहानी

जानकारी के अनुसार हरिनगर गांव में एक खाली प्लॉट के किनारे कुछ परिवारों ने अस्थायी झुग्गियां बना रखी थीं। तेज बारिश के चलते प्लॉट की बाउंड्री वॉल अचानक गिर गई और सीधे झुग्गियों पर आ गिरी। दीवार के नीचे दबे आठ लोगों में से सात की मौत हो गई।

मरने वालों के ये हैं नाम

मृतकों में तीन बच्चियां- रविना (8), हसीना (8) और रुकसाना (7) शामिल हैं। इनके अलावा ओबीयुल (30), मुतजली (40), शफीकुल (26) और डोली (25) की भी मौत हो गई। ये सभी लोग कूड़ा बीनने का काम करते थे और मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले से थे।

दमकल विभाग और पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली फायर सर्विस को देर रात हरिनगर से कॉल मिली कि एक इमारत का हिस्सा गिर गया है। तुरंत दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। मलबा हटा कर शवों को बाहर निकाला गया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

प्रशासन और लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों का कहना है कि बाउंड्री वॉल काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, बावजूद इसके कोई मरम्मत नहीं करवाई गई। लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने की बात कही है।

FIR और जिम्मेदारी तय करने की मांग

घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाल उठ रहा है कि प्लॉट मालिक ने कमजोर दीवार की सुरक्षा क्यों नहीं की? दिल्ली नगर निगम से भी जवाब मांगा जा रहा है। पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने की मांग तेज हो गई है।

बारिश ने खोली दिल्ली की बुनियादी व्यवस्था की पोल

बहरहाल यह हादसा सिर्फ एक दीवार गिरने की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की गिरावट का संकेत है। राजधानी दिल्ली में बारिश होते ही दीवारें गिरना, सड़कों का धंसना और लोगों का मरना आम होता जा रहा है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले मजदूरों की जिंदगी आज भी जान जोखिम में डालकर जीने जैसी है।

Raksha Bandhan 2025

weather alert

Updated on:

09 Aug 2025 03:15 pm

Published on:

09 Aug 2025 03:14 pm

Hindi News / National News / राखी पर मातम में बदलीं खुशियां, मूसलाधार बारिश से गिरी घर की दीवार, 7 लोगों की दर्दनाक मौत

