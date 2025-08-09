राखी पर मातम में बदलीं खुशियां, मूसलाधार बारिश से गिरी घर की दीवार, 7 लोगों की दर्दनाक मौत

Delhi wall collapse accident: दक्षिणी दिल्ली के(Jaitpur Harinagar accident) जैतपुर के हरिनगर गांव में बारिश की वजह से एक प्लॉट की बाउंड्री दीवार गिरने से (Delhi wall collapse accident) उसके नीचे दो बच्चों सहित आठ लोग दब गए। इस हादसे में तीन बच्चियों सहित सात जनों की मौत हो गई। ये सभी कूड़ा बीनने का काम करते थे। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रहने वाले हैं। प्लॉट के अंदर दीवार के पास कुछ लोगों ने झुग्गी बना रखी थी। इन्हीं झुग्गियों में सो रहे लोगों के ऊपर दीवार का मलबा गिर गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, उन्हें दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जैतपुर स्थित हरि नगर (Harinagar building collapse) में एक इमारत का एक हिस्सा गिरने की सूचना मिली है। दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं।