पिता पूर्व CM, अब खुद की पार्टी बनाना चाहती हैं बड़ी महिला नेता, चुनाव आयोग के रवैये पर हाई कोर्ट का अहम फैसला

कविता पहले अपने पिता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू की गई पार्टी 'बीआरएस' से जुड़ी थीं। उन्हें सितंबर 2025 में अंदरूनी मतभेदों के बाद पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपना खुद का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने का मन बनाया।