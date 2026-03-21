21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मैनेजर के सुसाइड पर मंत्री ने दिया इस्तीफा, सरकार ने दिए जांच के आदेश

अमृतसर में वेयरहाउसिंग अधिकारी की आत्महत्या के बाद पंजाब मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने इस्तीफा दिया है, सीएम भगवंत मान ने मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं।

2 min read
Google source verification

अमृतसर

image

Devika Chatraj

Mar 21, 2026

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (ANI)

अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा द्वारा लगाए गंभीर आरोपों के बाद राजनीतिक सियासत गरमा गई है। रंधावा का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।

सीएम मान की सख्त प्रतिक्रिया

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तत्काल प्रभाव से कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से इस्तीफा ले लिया है। सीएम मान ने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाएगी। उन्होंने निर्णय स्पष्ट करते हुए कहा कि जांच प्रभावित नहीं हो, इसके लिए भुल्लर को मंत्री पद से हटाया गया है। सीएम ने दुख जताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की जान का जाना बेहद दुखद है और सच्चाई का खुलासा जांच के बाद ही होगा।

क्या है पूरा मामला?

अमृतसर के रंजीत एवेन्यू निवासी वेयरहाउसिंग अधिकारी रंधावा ने एक वीडियो में भुल्लर पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपों के अनुसार रंधावा पर 10 लाख रुपये रिश्वत मांगने का दबाव बनाया गया। मंत्री के एक करीबी व्यक्ति को टेंडर दिलाने का दबाव डाला गया। नियमों के अनुसार उचित बोली लगाने वाले को टेंडर देने पर उन पर दबाव बनाया गया। आरोप है कि उन्हें मंत्री के घर बुलाकर मारपीट और वीडियो बनाने की कोशिश की गई।

राजनीतिक गलियारे में हलचल

इस घटना के बाद पंजाब की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश करते हुए वीडियो को जारी किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी दोहराई। साथ ही, अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि रंधावा ने मरने से पहले मंत्री का नाम लिया था और मामले की गहराई से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

कार्यप्रणाली पर सवाल

इस घटना ने पंजाब के प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह की गंभीर शिकायतों को समय पर गंभीरता से नहीं लिया जाना चिंता का विषय है। राज्यभर में वेयरहाउसिंग विभाग के अन्य कर्मचारियों में भी असुरक्षा और भय का माहौल बन गया है। राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच आम जनता ने भी सवाल उठाए हैं कि सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Mar 2026 01:36 pm

Hindi News / National News / मैनेजर के सुसाइड पर मंत्री ने दिया इस्तीफा, सरकार ने दिए जांच के आदेश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केरल चुनाव के लिए BJP ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट, जानें किसे-कहां से मिला टिकट?

BJP
राष्ट्रीय

पत्नी के पास करोड़ों की दौलत, पर CM के पास अपनी कार तक नहीं! हलफनामे में बड़ा खुलासा

Himanta Biswa Sarma
राष्ट्रीय

प्री-मानसून ने पकड़ी रफ्तार: 22, 23, 24 और 25 मार्च को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Heavy rain alert issued by IMD
राष्ट्रीय

चोरों, गुंडों और गद्दारों की पार्टी है….पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ईद पर ममता बनर्जी का विवादास्पद बयान

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee addressing a speech in Kolkata on Eid, sharply criticizing BJP and the central government.
राष्ट्रीय

क्या अमेरिका ने भारत से मांगी ईरान पर हमले के लिए भारतीय धरती के इस्तेमाल की अनुमति? सरकार ने दिया जवाब

Indian Government debunks fake claims
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.