मैनेजर के सुसाइड पर मंत्री ने दिया इस्तीफा, सरकार ने दिए जांच के आदेश

इस घटना ने पंजाब के प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह की गंभीर शिकायतों को समय पर गंभीरता से नहीं लिया जाना चिंता का विषय है। राज्यभर में वेयरहाउसिंग विभाग के अन्य कर्मचारियों में भी असुरक्षा और भय का माहौल बन गया है। राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच आम जनता ने भी सवाल उठाए हैं कि सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।