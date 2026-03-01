ईरान युद्ध से शादी पर संकट? कार्ड छप गए, गाड़ियां बुक हो गईं, लेकिन विदेश में फंसे दूल्हे सहित 400 लोग

ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से मिन्हाज कतर में फंसे हैं। मिन्हाज के पिता ने बताया कि शादी की तारीख तय है, कार्ड छप गए हैं, पारंपरिक पगड़ी तैयार है और गाड़ियां एवंं दावत की बुकिंग भी हो गई है। अब घर वालों को सिर्फ दुल्हे का बेसब्री से इंतजार है। दूल्हे के पिता जलील शाह ने बताया कि अब उन्हें सिर्फ कुछ चमत्कार होने का इंतजार है, ताकि उनका बेटा घर वापस आ सके। जलील शाह का परिवार किसी अनहोनी की आशंका के चलते बेहद चिंतित है। दूल्हे के पिता ने कहा कि हमने दूल्हन वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। दुल्हन वालों से कहा है कि अगर बेटा समय से वापस नहीं आया तो खाड़ी देशों में स्थिति सामान्य होने के बाद शादी की दूसरी तारीख तय कर लें।