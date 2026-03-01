राजा रघुवंशी के हनीमून हत्याकांड पर बनी फिल्म का पहला लुक हुआ जारी, सोनम के रोल में दिखीं सान्या मल्होत्रा

बताया जा रहा है कि ये फिल्म साल 2025 में सामने आए एक चर्चित हनीमून मर्डर केस से प्रेरित है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस घटना में इंदौर के एक कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इसी वास्तविक घटना से प्रेरणा लेकर फिल्म की कहानी को तैयार किया गया है, जिससे दर्शकों को वास्तविकता और कल्पना का मिश्रण देखने को मिलेगा।