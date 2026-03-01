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राजा रघुवंशी के हनीमून हत्याकांड पर बनी फिल्म का पहला लुक हुआ जारी, सोनम के रोल में दिखीं सान्या मल्होत्रा

Raja Raghuvanshi Honeymoon Murder Case Movie Sundar Poonam: साल 2025 के राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी फिल्म का पहला लुक अब सामने आ चुका है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 23, 2026

Raja Raghuvanshi Honeymoon Murder Case Movie Sundar Poonam

Raja Raghuvanshi Honeymoon Murder Case Movie Sundar Poonam (सोर्स- एक्स)

Raja Raghuvanshi Honeymoon Murder Case Movie Sundar Poonam: बॉलीवुड में इन दिनों सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्मों का चलन तेजी से बढ़ रहा है और इसी कड़ी में अब एक और क्राइम थ्रिलर फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है।

सुंदर पूनम का फर्स्ट लुक आया सामने

अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा की आने वाली फिल्म सुंदर पूनम का फर्स्ट लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है। फिल्म के पहले पोस्टर और टीजर जैसी झलक ने कहानी के रहस्य और रोमांच को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।

दुल्हन के अवतार में दिखीं सान्या

फिल्म में सान्या मल्होत्रा एक नई नवेली दुल्हन के किरदार में नजर आ रही हैं, लेकिन उनका ये किरदार सामान्य प्रेम कहानी से अलग एक रहस्यमयी मोड़ लेता दिखाई देता है। सामने आई पहली झलक में सान्या पारंपरिक लाल जोड़े और आभूषणों में सजी नजर आती हैं। इसके बाद उनका बदला हुआ भाव और आईने के सामने खुद को निहारते हुए मुस्कुराना कहानी में छिपे गहरे रहस्य की ओर इशारा करता है।

फिल्म की शुरुआती झलक में एक न्यूज रिपोर्ट की तरह कहानी की पृष्ठभूमि भी दिखाई गई है, जिसमें बताया जाता है कि शादी के बाद हनीमून पर गए एक नवविवाहित जोड़े का अचानक संपर्क टूट जाता है। इसके बाद उनकी तलाश शुरू होती है और धीरे-धीरे कहानी कई चौंकाने वाले मोड़ों की ओर बढ़ती नजर आती है। यही घटनाक्रम फिल्म की सस्पेंस भरी कहानी को और मजबूत बनाता है।

राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी फिल्म

बताया जा रहा है कि ये फिल्म साल 2025 में सामने आए एक चर्चित हनीमून मर्डर केस से प्रेरित है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस घटना में इंदौर के एक कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इसी वास्तविक घटना से प्रेरणा लेकर फिल्म की कहानी को तैयार किया गया है, जिससे दर्शकों को वास्तविकता और कल्पना का मिश्रण देखने को मिलेगा।

सान्या के साथ आदित्य रावल आएंगे नजर

फिल्म में सान्या मल्होत्रा के साथ अभिनेता आदित्य रावल भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। खास बात यह है कि आदित्य वरिष्ठ अभिनेता परेश रावल के बेटे हैं और अपने अभिनय से लगातार नई पहचान बना रहे हैं। फिल्म का निर्देशन पुल्कित ने किया है, जबकि इसकी कहानी ज्योत्सना नाथ और निर्देशक ने मिलकर तैयार की है।

अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी फिल्म

निर्माताओं की ओर से बताया गया है कि ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। हालांकि इसकी रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन फर्स्ट लुक सामने आने के बाद दर्शकों के बीच इसे लेकर उत्सुकता काफी बढ़ गई है।

कुल मिलाकर सुंदर पूनम एक ऐसी फिल्म बनने जा रही है, जिसमें प्रेम, रहस्य और अपराध की परतें एक साथ खुलती नजर आएंगी। सान्या मल्होत्रा का यह नया और अलग अंदाज दर्शकों के लिए एक दिलचस्प अनुभव साबित हो सकता है।

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Published on:

23 Mar 2026 08:27 pm

Hindi News / Entertainment / राजा रघुवंशी के हनीमून हत्याकांड पर बनी फिल्म का पहला लुक हुआ जारी, सोनम के रोल में दिखीं सान्या मल्होत्रा

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