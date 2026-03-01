92 साल पहले परदादा बने थे भगवान राम, दुर्गा खोटे बनी थीं मां सीता, अब ‘रामायणम’ में रणबीर कपूर निभाएंगे वही रोल

कपूर परिवार का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में योगदान बेहद खास रहा है। पृथ्वीराज कपूर उन शुरुआती कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने पौराणिक कथाओं को सिनेमा के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। साल 1934 में आई फिल्म 'सीता' में उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री दुर्गा खोटे ने माता सीता की भूमिका निभाई थी। उस दौर में ये फिल्म पौराणिक शैली की फिल्मों के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुई थी।