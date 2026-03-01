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92 साल पहले परदादा बने थे भगवान राम, दुर्गा खोटे बनी थीं मां सीता, अब ‘रामायणम’ में रणबीर कपूर निभाएंगे वही रोल

Ranbir Kapoor Ramayan Movie: रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की 'रामायण' में भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे। हालांकि 92 साल पहले उनके परदादा भी वही किरदार पर्दे पर निभा चुके हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 23, 2026

Ranbir Kapoor Ramayan Movie

Ranbir Kapoor Ramayan Movie (सोर्स- एक्स)

Ranbir Kapoor Ramayan Movie: भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब फिल्मों ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि परंपरा और विरासत को भी आगे बढ़ाया है। ऐसा ही एक दिलचस्प और ऐतिहासिक संयोग एक बार फिर सामने आने जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर जल्द ही फिल्म 'रामायणम' में भगवान राम की भूमिका निभाते नजर आएंगे। खास बात यह है कि लगभग 92 साल पहले यही किरदार उनके परदादा पृथ्वीराज कपूर बड़े पर्दे पर निभा चुके हैं।

पृथ्वीराज कपूर ने निभाया था रोल (Ranbir Kapoor Ramayan Movie)

कपूर परिवार का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में योगदान बेहद खास रहा है। पृथ्वीराज कपूर उन शुरुआती कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने पौराणिक कथाओं को सिनेमा के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। साल 1934 में आई फिल्म 'सीता' में उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री दुर्गा खोटे ने माता सीता की भूमिका निभाई थी। उस दौर में ये फिल्म पौराणिक शैली की फिल्मों के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुई थी।

नितेश तिवारी की 'रामायण' में निभाएंगे रोल

अब लगभग एक सदी बाद कपूर परिवार की अगली पीढ़ी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देगी। रणबीर कपूर निर्देशक नितेश तिवारी की भव्य फिल्म रामायण में भगवान राम के रूप में नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद इतने बड़े स्तर पर रामायण की कहानी को आधुनिक तकनीक और भव्यता के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

साई पल्लवी सीता मां के किरदार में (Ranbir Kapoor Ramayan Movie)

फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी मजबूत बताई जा रही है। इसमें अभिनेत्री साई पल्लवी माता सीता के किरदार में दिखाई देंगी, जबकि यश रावण की भूमिका निभाते नजर आएंगे। इसके अलावा सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। इस शानदार कास्टिंग ने दर्शकों की उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है।

दो भागों में रिलीज होगी फिल्म

बताया जा रहा है कि ये महाकाव्य फिल्म दो भागों में रिलीज की जाएगी। इसका पहला भाग दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के निर्माण को लेकर मेकर्स काफी समय से तैयारी कर रहे हैं और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है।

फिल्म प्रेमियों के लिए यह सिर्फ एक नई फिल्म नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पल भी है, क्योंकि कपूर परिवार की दो पीढ़ियां लगभग एक सदी के अंतराल के बाद एक ही प्रतिष्ठित किरदार को निभाती नजर आएंगी। ऐसे में दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और सभी की नजरें अब इसके रिलीज होने पर टिकी हुई हैं।

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Published on:

23 Mar 2026 07:43 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 92 साल पहले परदादा बने थे भगवान राम, दुर्गा खोटे बनी थीं मां सीता, अब ‘रामायणम’ में रणबीर कपूर निभाएंगे वही रोल

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