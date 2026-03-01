धुरंधर 2 के रिलीज होते ही ऑपरेशन ल्यारी का असली फुटेज आया सामने, पाकिस्तान में गैंगवॉर का वो खौफनाक मंजर

Dhurandhar 2 Operation Lyari: फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इन दिनों सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच पाकिस्तान के कराची में हुए चर्चित ऑपरेशन ल्यारी से जुड़ा एक पुराना वीडियो अचानक फिर से वायरल हो गया है। इस वीडियो में उस दौर के चर्चित पुलिस अधिकारी चौधरी असलम की झलक दिखाई दे रही है, जिसने लोगों के बीच फिल्म और असली घटनाओं के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है।