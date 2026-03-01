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धुरंधर 2 के रिलीज होते ही ऑपरेशन ल्यारी का असली फुटेज आया सामने, पाकिस्तान में गैंगवॉर का वो खौफनाक मंजर

Dhurandhar 2 Operation Lyari: फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज के बाद ऑपरेशन ल्यारी का असली वीडियो सामने आया है, जिसमें चौधरी असलम नजर आता है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 23, 2026

Dhurandhar 2 Operation Lyari

Dhurandhar 2 Operation Lyari (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 Operation Lyari: फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इन दिनों सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच पाकिस्तान के कराची में हुए चर्चित ऑपरेशन ल्यारी से जुड़ा एक पुराना वीडियो अचानक फिर से वायरल हो गया है। इस वीडियो में उस दौर के चर्चित पुलिस अधिकारी चौधरी असलम की झलक दिखाई दे रही है, जिसने लोगों के बीच फिल्म और असली घटनाओं के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो (Dhurandhar 2 Operation Lyari)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर हो रहे इस वीडियो को ऑपरेशन ल्यारी के दौरान का बताया जा रहा है। इसमें चौधरी असलम गैंग नेटवर्क के खिलाफ चलाए गए एक बड़े अभियान के दौरान नजर आते हैं। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इसके सामने आने के बाद फिल्म से जुड़े किरदारों और घटनाओं को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है।

संजय दत्त ने निभाया फिल्म में किरदार (Dhurandhar 2 Operation Lyari)

धुरंधर: द रिवेंज में अभिनेता संजय दत्त ने चौधरी असलम से प्रेरित किरदार निभाया है। फिल्म के सीक्वल में एक ऐसा सीन भी दिखाया गया है, जिसमें संघर्ष के दौरान एक रिपोर्टर मौके से लाइव रिपोर्टिंग करता दिखाई देता है। माना जा रहा है कि यह दृश्य वास्तविक ऑपरेशन से प्रेरित होकर तैयार किया गया है, जिसने दर्शकों को असली घटनाओं की याद दिला दी।

ऑपरेशन ल्यारी के बारे में (Dhurandhar 2 Operation Lyari)

दरअसल, ऑपरेशन ल्यारी कराची के उस इलाके में चलाया गया एक बड़ा पुलिस अभियान था, जो लंबे समय से गैंगवार और अपराध गतिविधियों के कारण चर्चा में बना हुआ था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य संगठित अपराध पर लगाम लगाना और इलाके में शांति बहाल करना था। चौधरी असलम इस अभियान के प्रमुख चेहरों में से एक थे और उनकी सख्त कार्यशैली के कारण उन्हें एक ‘एन्काउंटर स्पेशलिस्ट’ के तौर पर भी पहचान मिली थी।

फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक

फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि किस तरह सिनेमा वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा लेकर कहानी को पर्दे पर पेश करता है। हालांकि फिल्म की कहानी पूरी तरह काल्पनिक बताई जा रही है, लेकिन इसके कई किरदार और घटनाएं वास्तविक परिस्थितियों से मेल खाती नजर आती हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बाद लोगों ने फिल्म और असली ऑपरेशन के बीच तुलना करना शुरू कर दिया है। कई यूजर्स का कहना है कि फिल्म ने एक बार फिर उस दौर की यादें ताजा कर दी हैं, जब कराची का ल्यारी इलाका अपराध की घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहता था।

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Published on:

23 Mar 2026 06:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धुरंधर 2 के रिलीज होते ही ऑपरेशन ल्यारी का असली फुटेज आया सामने, पाकिस्तान में गैंगवॉर का वो खौफनाक मंजर

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