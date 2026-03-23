कंगना रनौत ने पीएम मोदी के साथ मनाया जन्मदिन, पूरे परिवार के साथ की मुलाकात, बोलीं- यादगार जन्मदिन…

Kangana Ranaut Birthday With PM Modi (सोर्स- एक्स)
Kangana Ranaut Birthday With PM Modi: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
एक्ट्रेस का 40वां जन्मदिन इस बार बेहद खास और यादगार बन गया। अपने बेबाक अंदाज और दमदार अभिनय के लिए जानी जाने वाली कंगना ने इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपने जन्मदिन को एक अलग ही मायने दे दिए। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं और फैंस ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाओं से भर दिया।
कंगना रनौत अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचीं। इस दौरान उनकी बहन रंगोली रनौत और भाई अक्षत रनौत भी उनके साथ मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान अभिनेत्री ने प्रधानमंत्री को हिमाचली परंपरा से जुड़ा खास शॉल भेंट किया, वहीं उनके भाई ने भगवान विष्णु के दशावतार की आकृति वाला पीतल का फ्रेम उन्हें उपहार स्वरूप दिया। इस मुलाकात को कंगना ने अपने जीवन का एक यादगार पल बताया।
सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए कंगना ने लिखा कि उन्हें अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री का समय और मार्गदर्शन मिला, जो उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा। उन्होंने इस मुलाकात को अपने जीवन के प्रेरणादायक क्षणों में से एक बताया। फैंस और समर्थकों ने भी इस पोस्ट पर जमकर प्रतिक्रियाएं दीं और इसे उनके लिए सम्मान का क्षण बताया।
राजनीति और फिल्म दोनों क्षेत्रों में सक्रिय कंगना रनौत पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। उन्होंने अभिनय के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी मजबूत राय रखकर एक अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि उनका हर कदम चर्चा का विषय बन जाता है।
वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना हाल ही में फिल्म 'इमरजेंसी' में नजर आई थीं। यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित थी। हालांकि रिलीज से पहले फिल्म को लेकर कई विवाद सामने आए थे, खासकर ट्रेलर में दिखाए गए कुछ दृश्यों को लेकर विरोध भी हुआ था। रिलीज के बाद फिल्म को उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन कंगना के अभिनय की चर्चा जरूर हुई।
अब कंगना अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा में हैं। वो जल्द ही अभिनेता आर माधवन के साथ एक थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाली हैं। खास बात यह है कि करीब एक दशक बाद दोनों कलाकार फिर से साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, जिसे लेकर दर्शकों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है।
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