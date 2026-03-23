कंगना रनौत ने पीएम मोदी के साथ मनाया जन्मदिन, पूरे परिवार के साथ की मुलाकात, बोलीं- यादगार जन्मदिन…

वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना हाल ही में फिल्म 'इमरजेंसी' में नजर आई थीं। यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित थी। हालांकि रिलीज से पहले फिल्म को लेकर कई विवाद सामने आए थे, खासकर ट्रेलर में दिखाए गए कुछ दृश्यों को लेकर विरोध भी हुआ था। रिलीज के बाद फिल्म को उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन कंगना के अभिनय की चर्चा जरूर हुई।