‘दीपिका को रणवीर के साथ…’, धुरंधर एक्टर की परफॉर्मेंस पर फिदा यूट्यूबर ने कह दी ऐसी बात

Harsh Beniwal Dhurandhar 2 Reaction: 19 मार्च को रिलीज हुई रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि सेलेब्रिटीज के बीच भी धूम मचा रही है। फिल्म की खूब तारीफ हो रही है। इस फेहरिस्त में अब पॉपुलर यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल का भी नाम शामिल हो गया है। हर्ष बेनीवाल ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म से रणवीर की शर्टलेस तस्वीर शेयर की और उनके जबरदस्त अभिनय की जमकर सराहना की।