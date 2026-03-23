हाईकोर्ट पहुंचा ‘धुरंधर 2’ को बैन करने का मामला, रणवीर सिंह की फिल्म पर विवाद तेज, अदालत में याचिका दायर

बताया जा रहा है कि फिल्म के राजनीतिक विषयों और चुनावी माहौल के बीच रिलीज टाइमिंग को लेकर आपत्ति जताई गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की संवेदनशील पृष्ठभूमि वाली फिल्म का प्रदर्शन आचार संहिता के उल्लंघन की आशंका पैदा कर सकता है। हालांकि अदालत ने फिलहाल मौखिक आग्रह पर तुरंत रोक लगाने के बजाय औपचारिक याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद ही इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।