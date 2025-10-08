Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

शाहरुख खान-गौरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को शाहरुख खान, गौरी खान, उनकी प्रोडक्‍शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और OTT प्‍लेटफॉर्म नेटफ्ल‍िक्‍स को समन जारी किया है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Oct 08, 2025

Delhi High Court

शाहरुख खान और गौरी को जारी किया नोटिस File Photo)

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शाहरुख खान, गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को मानहानि के एक मामले में नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) अधिकारी समीर वानखेड़े की याचिका पर आधारित है, जिन्होंने वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला बताते हुए 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।

मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी

कोर्ट ने सभी पक्षों को सात दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 18 सितंबर को रिलीज हुई इस वेब सीरीज में समीर वानखेड़े से मिलते-जुलते एक किरदार को नकारात्मक तरीके से चित्रित किया गया, जो कथित तौर पर 2021 के आर्यन खान ड्रग्स केस से प्रेरित है।

मामले की पूरी जानकारी

समीर वानखेड़े, जो वर्तमान में भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में हैं, ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि यह सीरीज उनकी छवि को जानबूझकर खराब करने का प्रयास है। उन्होंने दावा किया कि सीरीज में उन्हें और उनके समर्थकों को अपमानित किया गया है, जो अश्लील, उकसाने वाली और राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री है। वानखेड़े का कहना है कि यह कंटेंट उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया, जबकि आर्यन खान का मामला अभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई की एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है।

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो शाहरुख और गौरी खान के स्वामित्व वाली कंपनी है, ने इस सीरीज का प्रोडक्शन किया, जबकि नेटफ्लिक्स ने इसे स्ट्रीम किया। वानखेड़े ने याचिका में शाहरुख खान, गौरी खान, रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स समेत कई पक्षों को पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई के दौरान ही नोटिस जारी कर मामले को गंभीरता से लिया।

आर्यन खान केस से जुड़ा विवाद

यह विवाद 2021 के उस हाई-प्रोफाइल ड्रग्स केस से जुड़ा है, जिसमें शाहरुख के बेटे आर्यन खान को कोलकाता से मुंबई आते हुए एक क्रूज पर एनसीबी ने हिरासत में लिया था। समीर वानखेड़े उस समय एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे। हालांकि आर्यन को बाद में बरी कर दिया गया, लेकिन वानखेड़े पर भी कई आरोप लगे, जिनमें जातिगत भेदभाव और प्रक्रिया का उल्लंघन शामिल था। अब यह नया विवाद बॉलीवुड और कानूनी जगत में चर्चा का विषय बन गया है।

संबंधित विषय:

Delhi News

high court

शाहरुख खान

Updated on:

08 Oct 2025 01:15 pm

Published on:

08 Oct 2025 12:49 pm

Hindi News / National News / शाहरुख खान-गौरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

