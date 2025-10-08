शाहरुख खान-गौरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

समीर वानखेड़े, जो वर्तमान में भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में हैं, ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि यह सीरीज उनकी छवि को जानबूझकर खराब करने का प्रयास है। उन्होंने दावा किया कि सीरीज में उन्हें और उनके समर्थकों को अपमानित किया गया है, जो अश्लील, उकसाने वाली और राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री है। वानखेड़े का कहना है कि यह कंटेंट उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया, जबकि आर्यन खान का मामला अभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई की एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है।