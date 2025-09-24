EVM की जगह बैलेट पेपर से होंगे चुनाव! दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर लिया ये फैसला

पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए EVM की कथित छेड़छाड़ की आशंका के आधार पर बैलट सिस्टम पर वापसी की मांग को ठुकराया था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी, जब आप हारते हैं, तो EVM में छेड़छाड़ का आरोप लगता है; जब जीतते हैं, तो EVM ठीक हैं। इसके बाद, अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के साथ सभी वोटों की अनिवार्य क्रॉस-वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के EVM पर बार-बार संदेह उठाना मतदाताओं में अविश्वास पैदा कर सकता है, जिससे चुनावों में नागरिकों की भागीदारी और विश्वास कम हो सकता है।