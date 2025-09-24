Patrika LogoSwitch to English

बिहार इलेक्शन से पहले असदुद्दीन ओवैसी की चाल नाकाम, तेजस्वी यादव ने भी नहीं दिया भाव

Bihar Assembly Election: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी की बिहार इकाई के प्रमुख अख्तरुल ईमान ने बिहार में संभावित चुनाव पूर्व गठबंधन के संबंध में राजद के तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 24, 2025

Asaduddin Owaisi
असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)

Bihar Assembly Election: बिहार में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर माथापच्ची चल रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) बिहार चुनाव में महागठबंधन का ​हिस्सा बनाना चाहती है। इसके लिए एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से संपर्क करने की कोशिश की। ओवैसी ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी की बिहार इकाई के प्रमुख अख्तरुल ईमान ने इसके संबंध में राजद के तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है। लेकिन उन्होंने इसको कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ओवैसी तिलमिला उठे और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला।

तेजस्वी यादव का दरवाजा खटखटा रहे औवैसी

AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी इन दिनों सीमांचल में सीमांचल न्याय यात्रा कर रहे हैं। किशनगंज पहुंचे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई मामलों में अपने कड़े बयान दिए। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने महागठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जताई थी। इसके लिए उनकी पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र भी लिखा था। इसके अलावा मीडिया के जरिए भी गठबंधन की अपील की गई।

सिर्फ 6 सीटों की रखी गई थी मांग

ओवैसी ने कहा कि बिहार चुनाव में उनकी पार्टी ने सिर्फ 6 सीटों की मांग रखी थी। लेकिन तेजस्वी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसे बाद महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब जनता देखेगी कि किसका काम किसे मजबूत करने का है। जनता सब देख रही है कि बीजेपी की ‘बी टीम’ कौन है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने सीटों और गठबंधन के मामलों में ज्यादा खुलकर कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि जब लिस्ट जारी की जाएगी तब सीटों की संख्या और पूरा फॉर्मूला साफ होगा।

पोस्टर विवाद पर कही ये बात

'I Love Muhammad' पोस्टर विवाद के बारे बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि हर मुसलमान पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करता है और यह उनके ईमान का हिस्सा है। ऐसे पोस्टर लगाने पर रोक लगाना गलत है। यह प्रेम और श्रद्धा का इजहार है।

24 Sept 2025 07:02 pm

Hindi News / National News / बिहार इलेक्शन से पहले असदुद्दीन ओवैसी की चाल नाकाम, तेजस्वी यादव ने भी नहीं दिया भाव

