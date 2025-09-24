बिहार इलेक्शन से पहले असदुद्दीन ओवैसी की चाल नाकाम, तेजस्वी यादव ने भी नहीं दिया भाव

Bihar Assembly Election: बिहार में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर माथापच्ची चल रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) बिहार चुनाव में महागठबंधन का ​हिस्सा बनाना चाहती है। इसके लिए एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से संपर्क करने की कोशिश की। ओवैसी ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी की बिहार इकाई के प्रमुख अख्तरुल ईमान ने इसके संबंध में राजद के तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है। लेकिन उन्होंने इसको कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ओवैसी तिलमिला उठे और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला।