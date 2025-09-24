दिवाली से पहले सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को बोनस में मिलेगी इतने महीने की सैलरी

कैबिनेट ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेल खंड की 104 किलोमीटर लंबी डबल लाइन को मंजूरी दी, जिसकी लागत 2,192 करोड़ रुपये होगी। यह परियोजना चार जिलों को जोड़ेगी और राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा, पावापुरी जैसे पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डबल लाइन से रेलवे की क्षमता बढ़ेगी, जिससे गया और नवादा तक बेहतर संपर्क स्थापित होगा। इसके अलावा, NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के 78.942 किलोमीटर लंबे हिस्से के निर्माण को 3,822.31 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई। यह हाइब्रिड एन्युइटी मोड में बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में सड़क संपर्क और मजबूत होगा।