फर्जी आर्मी यूनिफॉर्म में डिलिवरी बॉय ने महिला डॉक्टर को झांसे में लिया, धोखे से किया दुष्कर्म

महिला डॉक्टर से दुष्कर्म (ANI)
राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक डिलिवरी बॉय ने सोशल मीडिया पर फर्जी आर्मी अधिकारी बनकर एक महिला डॉक्टर का भरोसा जीता और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पताल सफदरजंग में कार्यरत 27 वर्षीय डॉक्टर हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से फर्जी आर्मी आईडी कार्ड व यूनिफॉर्म बरामद की है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान आरव मलिक (27) के रूप में हुई है, जो दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके का निवासी है। वह एक ई-कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। इस साल की शुरुआत में इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसने खुद को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट बताया। आरोपी ने दावा किया कि वह जम्मू-कश्मीर में तैनात है और आर्मी यूनिफॉर्म में अपनी फोटो शेयर करके पीड़िता का विश्वास जीता।
धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया। सरोजनी नगर एन्क्लेव इलाके में हुई इस घटना के दौरान आरोपी ने पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना के बाद मस्जिद मॉथ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने दिल्ली कैंट इलाके की एक दुकान से फर्जी आर्मी यूनिफॉर्म और आईडी खरीदी थी। पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने इसी तरह की फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके अन्य महिलाओं को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। आरोपी के फोन से कई संदिग्ध चैट और फोटो बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है।
