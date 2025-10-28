फर्जी आर्मी यूनिफॉर्म में डिलिवरी बॉय ने महिला डॉक्टर को झांसे में लिया, धोखे से किया दुष्कर्म

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान आरव मलिक (27) के रूप में हुई है, जो दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके का निवासी है। वह एक ई-कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। इस साल की शुरुआत में इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसने खुद को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट बताया। आरोपी ने दावा किया कि वह जम्मू-कश्मीर में तैनात है और आर्मी यूनिफॉर्म में अपनी फोटो शेयर करके पीड़िता का विश्वास जीता।