दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट, एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट गिरफ्तार

पीड़ित यात्री अंकित दीवान ने शिकायत में आरोप लगाया है कि वह अपनी पत्नी, सात साल की बेटी और चार महीने के बेटे के साथ यात्रा कर रहे थे। छोटे बच्चे के स्टॉलर होने के कारण उन्हें स्टाफ और पीआरएम (विकलांग व्यक्तियों) वाली सुरक्षा लेन का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। इसी दौरान कुछ स्टाफ सदस्यों के कतार तोड़ने पर आपत्ति जताने को लेकर पायलट सेजवाल से बहस हो गई। दीवान के अनुसार, पायलट ने उन्हें गाली दी और फिर शारीरिक हमला कर दिया, जिससे उनकी नाक की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और चेहरा खून से लथपथ हो गया। पूरी घटना उनकी बेटी के सामने हुई, जिससे बच्ची मानसिक रूप से आघात में है।