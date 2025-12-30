दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट, एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट गिरफ्तार

इंडिया एक्सप्रेस का पायलट गिरफ्तार (X)
Air India Express Pilot Arrested: दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर एक यात्री पर हमला करने के आरोप में एयर इंडिया एक्सप्रेस के ऑफ-ड्यूटी पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 19 दिसंबर को टर्मिनल-1 की सुरक्षा जांच क्षेत्र के पास हुई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया, क्योंकि मामले में लगी धाराएं जमानती हैं।
पीड़ित यात्री अंकित दीवान ने शिकायत में आरोप लगाया है कि वह अपनी पत्नी, सात साल की बेटी और चार महीने के बेटे के साथ यात्रा कर रहे थे। छोटे बच्चे के स्टॉलर होने के कारण उन्हें स्टाफ और पीआरएम (विकलांग व्यक्तियों) वाली सुरक्षा लेन का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। इसी दौरान कुछ स्टाफ सदस्यों के कतार तोड़ने पर आपत्ति जताने को लेकर पायलट सेजवाल से बहस हो गई। दीवान के अनुसार, पायलट ने उन्हें गाली दी और फिर शारीरिक हमला कर दिया, जिससे उनकी नाक की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और चेहरा खून से लथपथ हो गया। पूरी घटना उनकी बेटी के सामने हुई, जिससे बच्ची मानसिक रूप से आघात में है।
पुलिस ने दीवान की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126 (गलत तरीके से रोकना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। जांच में सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पायलट को गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर, पायलट की ओर से भी क्रॉस शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें दीवान पर गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है।
घटना के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट को निलंबित कर दिया था और आंतरिक जांच शुरू की थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी मामले की जांच के आदेश दिए थे। यह घटना हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुरक्षा और विमानन कर्मियों के आचरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
