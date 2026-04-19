दिल्ली आने-जाने वालों के लिए बड़ा झटका, एंट्री पर बढ़ा चार्ज

ईसीसी (Environmental Compensation Charge) एक तरह का पर्यावरण कर है, जिसे वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने और पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए वसूला जाता है। यह शुल्क टोल नाकों पर एमसीडी द्वारा लिया जाता है। एकत्रित राशि दिल्ली सरकार के विशेष पर्यावरण खाते में जमा की जाती है। इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुधार योजनाओं को मजबूत करना है।