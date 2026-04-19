‘कांग्रेस का नाम 59 बार, महिलाओं का जिक्र बहुत कम’, कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के संबोधन पर उठाए सवाल

खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वास्तविक शासन मुद्दों की बजाय विपक्ष, खासकर कांग्रेस, को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार की नीयत और प्राथमिकता स्पष्ट नहीं दिखती है। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस का बार-बार जिक्र किया, लेकिन महिलाओं के मुद्दों को अपेक्षित महत्व नहीं दिया। उनके अनुसार यह दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में महिलाओं का सशक्तिकरण शीर्ष पर नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण की समर्थक रही है और उसने पहले भी इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।