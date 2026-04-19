19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘कांग्रेस का नाम 59 बार, महिलाओं का जिक्र बहुत कम’, कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के संबोधन पर उठाए सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने पीएम मोदी के राष्ट्र संबोधन की आलोचना करते हुए महिला आरक्षण, आर्थिक मुद्दों और राजनीतिक बयानबाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं और नीतियों पर गंभीर चिंता जताई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Apr 19, 2026

Congress president Mallikarjun Kharge

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (फोटो- आईएएनएस)

संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं होने के बाद विपक्ष और सरकार के बीच राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने शनिवार शाम इस मामले को लेकर एक राष्ट्र संबोधन किया था और इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। अब पीएम के इस संबोधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की प्रतिक्रिया सामने आई है। खरगे ने पीएम मोदी के भाषण पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया पोस्ट

खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वास्तविक शासन मुद्दों की बजाय विपक्ष, खासकर कांग्रेस, को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार की नीयत और प्राथमिकता स्पष्ट नहीं दिखती है। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस का बार-बार जिक्र किया, लेकिन महिलाओं के मुद्दों को अपेक्षित महत्व नहीं दिया। उनके अनुसार यह दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में महिलाओं का सशक्तिकरण शीर्ष पर नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण की समर्थक रही है और उसने पहले भी इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

2023 में पारित कानून को लागू करने की मांग

खरगे ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने वर्ष 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया था ताकि यह लंबित न रहे। इसके अलावा, उन्होंने सरकार से मांग की कि 2023 में पारित कानून को बिना देरी के लागू किया जाए और लोकसभा की मौजूदा सीटों में ही 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। खरगे ने अपने बयान में कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहले से लागू है और यह साफ है कि पीएम मोदी ने आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग कर विपक्ष पर हमला किया। यह लोकतंत्र और भारत के संविधान की अवहेलना है।

भाजपा की प्राथमिकता महिलाएं नहीं कांग्रेस है

खरगे ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस का 59 बार जिक्र किया और महिलाओं का बहुत कम। इससे देश को उनकी प्राथमिकताओं का पता चलता है। खरगे ने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता महिलाएं नहीं बल्कि कांग्रेस है क्योंकि कांग्रेस इतिहास के सही पक्ष में खड़ी है। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वह अलग-अलग विधायी मुद्दों को मिलाकर भ्रम पैदा कर रही है। उनके अनुसार महिला आरक्षण कानून को परिसीमन से जोड़ना उचित नहीं है और इसे स्वतंत्र रूप से लागू किया जाना चाहिए।

महंगाई, आर्थिक मंदी और वैश्विक संकट पर किए सवाल

खरगे ने सरकार की आर्थिक नीतियों और मौजूदा परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश महंगाई, आर्थिक मंदी और वैश्विक संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने अपने बयान में कहा, 12 साल से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद, अंतरराष्ट्रीय संकट, बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और जनता की परेशानियों के बीच प्रधानमंत्री के पास देश को देने के लिए केवल एक राजनीतिक भाषण था। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और उससे जुड़े संगठनों पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे देश की एकता प्रभावित हो रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Apr 2026 11:05 am

Published on:

19 Apr 2026 11:04 am

Hindi News / National News / ‘कांग्रेस का नाम 59 बार, महिलाओं का जिक्र बहुत कम’, कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के संबोधन पर उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अप्रैल में ही आग उगलने लगा मौसम! 19 से 24 अप्रैल के बीच बढ़ेगी गर्मी, इन राज्यों में Heatwave Alert जारी

India weather forecast, April weather India, IMD Heatwave Alert
भारत

राजधानी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लगरपुरिया गैंग के दो बदमाश हाफ एनकाउंटर में ढेर

राष्ट्रीय

अपडेट करना है आधार कार्ड नंबर? अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, जानें कैसे घर बैठे 5 मिनट में होगा यह काम

Aadhaar Card Update
राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव से पहले ED ने की कार्रवाई, ममता के करीबी DCP शांतनु सिन्हा के घर पर भी मारा छापा

West Bengal Assembly Elections 2026, West Bengal voter list revision, SIR voter list controversy Bengal,
राष्ट्रीय

लेंसकार्ट ने जारी की नई स्टाइल गाइड, बिंदी पर बैन और हिजाब को अनुमति देने के बाद शुरू हुआ था विवाद

Lenscart Hijab Row
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.