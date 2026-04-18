INDIA ब्लॉक के खिलाफ NDA ने की प्रदर्शन की घोषणा, महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर लिया फैसला

आरोप प्रत्यारोपों के बाद अब एनडीए नेताओं ने विपक्षी गठबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार सत्ताधारी दल द्वारा शनिवार से देशभर में जिला मुख्यालय स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इन प्रदर्शनों की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महिला इकाई और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा करेगी। इस अभियान का मकसद जनता के बीच यह संदेश पहुंचाना है कि विपक्ष महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। साथ ही यह मुद्दा आने वाले चुनावों, खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रमुख चुनावी मुद्दा बन सकता है।