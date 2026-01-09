दिल्ली में मस्जिद गिराने के दावे का बीजेपी ने किया खंडन, INDIA अलायंस को बताया ‘रावलपिंडी गठबंधन’

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित ऐतिहासिक फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई तोड़फोड़ को लेकर इन दिनों काफी विवाद चल रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर मस्जिद गिराने का आरोप लगा रहा है। अब इस मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि विपक्षी गठबंधन और पाकिस्तान के प्रवक्ता एक ही बात कर रहे हैं। पूनावाला ने इसके लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए INDIA अलायंस को 'रावलपिंडी गठबंधन' बताया है।