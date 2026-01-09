9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

दिल्ली में मस्जिद गिराने के दावे का बीजेपी ने किया खंडन, INDIA अलायंस को बताया ‘रावलपिंडी गठबंधन’

दिल्ली की मशहूर फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद गिराने के दावे का खंडन करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे झूठा और प्रोपेगेंडा फैलाने वाला बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 09, 2026

BJP spokesperson Shahzad Poonawala

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला (फोटो- एएनआई)

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित ऐतिहासिक फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई तोड़फोड़ को लेकर इन दिनों काफी विवाद चल रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर मस्जिद गिराने का आरोप लगा रहा है। अब इस मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि विपक्षी गठबंधन और पाकिस्तान के प्रवक्ता एक ही बात कर रहे हैं। पूनावाला ने इसके लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए INDIA अलायंस को 'रावलपिंडी गठबंधन' बताया है।

विपक्ष के आरोपों को बनावटी और झूठा बताया

भाजपा प्रवक्ता ने विपक्ष के आरोपों को बनावटी, झूठा प्रचार और भड़काने वाला बताते हुए इनका खंडन किया है और इस बात पर जोर दिया है कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बता दें कि यह विवाद दिल्ली नगर निगम के एक अभियान से जुड़ा है। इस अभियान के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने मस्जिद के पास बने अवैध व्यावसायिक निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की थी। इन अवैध निर्माणों में एक डायग्नोस्टिक सेंटर और एक वेडिंग हॉल शामिल था, जो कि बिना अनुमति के मस्जिद के पास बनाए गए थे।

मस्जिद पूरे सम्मान के साथ अपने पुराने स्वरूप में है

दिल्ली सरकार के मंत्रियों और पुलिस अधिकारी यह कई बार साफ कर चुके हैं कि इस कार्रवाई के दौरान मस्जिद को छुआ तक नहीं गया है और वह पूरे सम्मान के साथ अपने पहले के स्वरूप में मौजूद है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा, फैज-ए-इलाही मस्जिद सुरक्षित हैं और इस धार्मिक इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने सरकार पर मस्जिद तोड़ने का आरोप लगाया।

यह एक सोची-समझी साजिश

इस मामले पर बयान देते हुए पूनावाला ने कहा, यह साफ है कि एक सोची-समझी साजिश के तहत झूठी कहानी फैलाई गई है। उन्होंने साफ किया कि जो कदम उठाया गया वह सिर्फ अवैध कब्जे को हटाने के लिए था और पूरी तरह कानून के दायरे में था। कुछ लोगों ने जानबूझकर इसे धार्मिक स्थल पर किए गए हमले की तरह पेश किया है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। पूनावाला ने आगे कहा, फैज़-ए-इलाही मस्जिद को गिराने का जो झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया गया था वह मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए था। उन लोगों की सच्चाई अब सबके सामने आ गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 10:42 am

Hindi News / National News / दिल्ली में मस्जिद गिराने के दावे का बीजेपी ने किया खंडन, INDIA अलायंस को बताया ‘रावलपिंडी गठबंधन’

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.