नई दिल्ली

फैज ए इलाही मस्जिद के बाद एक और बुलडोजर एक्‍शन की तैयारी! दिल्‍ली HC ने एमसीडी को दिया कड़ा निर्देश

Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाद एक और बड़े बुलडोजर एक्‍शन की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई से पहले मौके का सर्वे किया जाएगा।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 08, 2026

Delhi HC Order MCD to prepare Shahi Jama Masjid Delhi bulldozer action

दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।

Delhi Bulldozer Action: राष्ट्रीय राजधानी में तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान भीड़ उग्र हो गई ‌थी। इस दौरान भीड़ में शामिल शरारती तत्वों ने एमसीडी और पुलिस पर पथराव कर दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस टीम की मदद से अब तक करीब तीन दर्जन लोगों की पहचान की है। इसमें समाजवादी पार्टी का एक सांसद भी शामिल है। हालांकि सपा सांसद की पत्‍थरबाजी मामले में कितनी संलिप्तता है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण पर सख्त रुख दिखाते हुए एक और बड़ी बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया है। इससे पहले एमसीडी मौके का सर्वे कराकर हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी।

अब शाही जामा मस्जिद के आसपास गरजेगा बुलडोजर

दरअसल, दिल्ली में तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्‍शन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण हटाने के लिए सर्वे किया जाए। इसमें एमसीडी पार्क और सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण पर विशेष फोकस रखने के लिए कहा गया है। एमसीडी को यह सर्वे दो महीने के अंदर पूरा करके इसकी रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में जमा करनी है। इस रिपोर्ट में अगर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण पाया जाएगा तो दिल्ली हाईकोर्ट बुलडोजर एक्‍शन का निर्देश देगा।

आखिर अतिक्रमण पर क्यों एक्टिव हुआ दिल्ली हाईकोर्ट?

दिल्ली हाईकोर्ट जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण पर यूं ही एक्टिव नहीं हुआ है। इस मामले में फरहत हसन नाम के एक आदमी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस याचिका में कहा गया कि शाही जामा मस्जिद के पास अवैध पार्किंग से जाम की समस्या होती है। इसलिए यह अवैध पार्किंग हटवाई जाए। इसके अलावा शाही जामा मस्जिद के सार्वजनिक रास्ते में अवैध तरीके से कब्जा जमाकर बैठे फेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी हटाया जाए। इसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एमसीडी को आदेश दिया कि शाही जामा मस्जिद के आसपास सर्वे करवाकर दो महीनों में रिपोर्ट प्रेषित करें। इस याचिका में शाही जामा मस्जिद के आसपास चल रहे तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी रोक लगाने की मांग की गई है।

फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास क्या हुआ?

दिल्ली की फैज-ए-इलाही मस्जिद रामलीला मैदान इलाके में है। बीते दिन नगर निगम यानी एमसीडी ने यहां किए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवा दिया। छह और सात जनवरी की रात में हुई कार्रवाई एक दिन की कार्रवाई नहीं थी। दिल्ली हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद सबसे पहले एमसीडी और पुलिस ने मस्जिद के आसपास रहने वाले स्‍थानीय निवासियों को इस कार्रवाई की जानकारी देकर नोटिस दिया था। यहां करीब 36000 स्‍क्वायर फीट सरकारी जमीन में अवैध कब्जा मिला था। एमसीडी ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए बारात घर और डिस्पेंसरी जैसी इमारतों पर बुलडोजर चलवा दिया।

बुलडोजर एक्‍शन के विरोध में पत्‍थरबाजी क्यों?

दिल्ली पुलिस और एमसीडी सूत्रों की मानें तो कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों के साथ संवाद कर उन्हें आश्वस्त किया था कि सिर्फ अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। स्थानीय लोग इस पर सहमत भी थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि मस्जिद आधिकारिक जमीन पर स्थित है। इसलिए मुख्य धार्मिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके बावजूद कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद विध्वंस की अफवाह फैलाकर लोगों को उकसा दिया। गलतफहमी के चलते आधी रात को सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की?

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुई पत्‍थरबाजी के बाद पुलिस ने कई नामजद और अज्ञात लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और उपद्रव की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की पहचान के लिए बॉडी कैमरों और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रही है। इस हिंसा का राजनीति कनेक्‍शन भी सामने आया है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली भाजपा का कहना है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

