दिल्ली हाईकोर्ट जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण पर यूं ही एक्टिव नहीं हुआ है। इस मामले में फरहत हसन नाम के एक आदमी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस याचिका में कहा गया कि शाही जामा मस्जिद के पास अवैध पार्किंग से जाम की समस्या होती है। इसलिए यह अवैध पार्किंग हटवाई जाए। इसके अलावा शाही जामा मस्जिद के सार्वजनिक रास्ते में अवैध तरीके से कब्जा जमाकर बैठे फेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी हटाया जाए। इसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एमसीडी को आदेश दिया कि शाही जामा मस्जिद के आसपास सर्वे करवाकर दो महीनों में रिपोर्ट प्रेषित करें। इस याचिका में शाही जामा मस्जिद के आसपास चल रहे तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी रोक लगाने की मांग की गई है।