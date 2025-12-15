दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 30 गाड़ियां आपस में टकराई, 4 लोगों की मौके पर मौत

फरीदाबाद में दो अलग-अलग हादसे हुए है जिसमे दो की मौत हुई है। फरीदाबाद के कैल गांव के पास सुबह घने कोहरे में दृश्यता न के बराबर होने से वाहन चालकों को रास्ता नहीं दिखा। पहली दुर्घटना में एक फोर्ड एंडेवर कार सड़क किनारे खड़े कैंटर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार तीन लोगों में से दो की मौके पर मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।