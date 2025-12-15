दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 30 गाड़ियां आपस में टकराई, 4 लोगों की मौके पर मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट (X-@Kunal_Mechrules)
घने कोहरे ने सोमवार सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारी तबाही मचाई। फरीदाबाद और नूंह जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में कुल चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे है। कम विजिबिलिटी के कारण कई वाहन आपस में टकराए। मृतकों में सीआईएसएफ का सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
फरीदाबाद में दो अलग-अलग हादसे हुए है जिसमे दो की मौत हुई है। फरीदाबाद के कैल गांव के पास सुबह घने कोहरे में दृश्यता न के बराबर होने से वाहन चालकों को रास्ता नहीं दिखा। पहली दुर्घटना में एक फोर्ड एंडेवर कार सड़क किनारे खड़े कैंटर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार तीन लोगों में से दो की मौके पर मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
नूंह जिले में सुबह करीब 4 बजे राजस्थान से दिल्ली की ओर जा रहे वाहनों का बड़ा काफिला कोहरे की चपेट में आ गया। करीब 30 वाहन आपस में भिड़ गए। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक घायल हो गए। घायलों को मांडिखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मृतकों में अलवर निवासी सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर हरीश कुमार और जयपुर निवासी कारोबारी खलील अहमद शामिल हैं। कुछ ट्रक पलटने से यातायात लंबे समय तक बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस के देर से पहुंचने की शिकायत की है।
पुलिस ने कोहरे को हादसों का मुख्य कारण बताया है। प्रशासन ने चालकों से अपील की है कि कोहरे में धीमी गति से वाहन चलाएं, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। सर्दियों में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है।
