नाबालिग हत्या का आरोपी बिहार से गिरफ्तार, 21 साल बाद नांगलोई मर्डर मिस्ट्री का खुलासा

यह भयावह घटना 22 अप्रैल 2004 को घटित हुई थी। उस दिन लड़की अपने घर पर अकेली थी, क्योंकि उसके माता-पिता बिहार गए हुए थे और उसका भाई नोएडा में एक शादी में शामिल होने गया था। अगली सुबह, जब भाई घर लौटा, तो उसने देखा कि घर बाहर से बंद था। दरवाजे को पीछे से खोलने पर भाई ने देखा कि उसकी बहन की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, और उसका गला चाकू से रेत दिया गया था। इस हादसे के बाद थाना नांगलोई में हत्या का मामला दर्ज किया गया।