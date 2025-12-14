14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली-NCR में जहरीली हवा का कहर, AQI 490 के पार, घना कोहरा बना मुसीबत

Delhi-NCR AQI: दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने फिर खतरनाक स्तर छू लिया है, जहां कई इलाकों में AQI 490 के पार पहुंच गया और घने कोहरे ने हालात और बिगाड़ दिए।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Dec 14, 2025

दिल्ली में AQI 490 पार (IANS)

Delhi AQI Today: दिल्ली-NCR में रविवार सुबह भी लोगों को प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिल सकी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, सुबह 6 बजे राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 490 से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे पूरी दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में आ गई है। प्रदूषण के साथ-साथ घने कोहरे ने भी हालात और बिगाड़ दिए हैं।

दिल्ली के इन इलाकों में AQI बेहद खतरनाक स्तर पर

  • आनंद विहार – 491
  • अशोक विहार – 493
  • बावाना – 498
  • रोहिणी – 499
  • विवेक विहार – 495
  • वजीरपुर – 493
  • ITO – 485
  • IGI एयरपोर्ट – 416
  • लोधी रोड – 400

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह इस साल चौथी बार है जब दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंचा है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है।

प्रदूषण बढ़ने की वजह

दिल्ली में प्रदूषण के अचानक बढ़ने के पीछे मौसम की अहम भूमिका मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की रफ्तार बेहद कम हो गई है। हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण में ही फंसे रह गए, जिससे शनिवार से हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। नतीजतन, राजधानी एक बार फिर जहरीली धुंध और स्मॉग की चादर में लिपट गई।

विजिबिलिटी बेहद कम

दिल्ली में आज तक का इस साल का सबसे घना कोहरा देखने को मिला है। हालात इतने खराब रहे कि अक्षरधाम मंदिर तक नहीं दिख रहा है। कई इलाकों में सड़कों पर कुछ मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल हो गया। अक्षरधाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में 50 मीटर से कम विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि घना कोहरा प्रदूषण को और बढ़ा सकता है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं।

निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-IV लागू कर दिया है। इसके अनुसार गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही मिट्टी की खुदाई, पाइलिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टर और टाइल/फ्लोरिंग से जुड़े सभी काम बंद हो गए है।

प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कड़े प्रतिबंध

GRAP-IV के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं—

  • रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट बंद
  • स्टोन क्रशर, ईंट भट्ठे और खनन गतिविधियों पर रोक
  • कच्ची सड़कों पर सीमेंट, रेत और फ्लाई ऐश जैसे निर्माण सामग्री के परिवहन पर प्रतिबंध
  • इन उपायों का उद्देश्य धूल और पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

नोएडा की हवा भी बेहद खतरनाक

दिल्ली के साथ-साथ नोएडा में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 772 तक पहुंच गया, जिसे ‘खतरनाक’ श्रेणी में रखा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

14 Dec 2025 09:02 am

Hindi News / National News / दिल्ली-NCR में जहरीली हवा का कहर, AQI 490 के पार, घना कोहरा बना मुसीबत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.