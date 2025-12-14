दिल्ली-NCR में जहरीली हवा का कहर, AQI 490 के पार, घना कोहरा बना मुसीबत

दिल्ली में आज तक का इस साल का सबसे घना कोहरा देखने को मिला है। हालात इतने खराब रहे कि अक्षरधाम मंदिर तक नहीं दिख रहा है। कई इलाकों में सड़कों पर कुछ मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल हो गया। अक्षरधाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में 50 मीटर से कम विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि घना कोहरा प्रदूषण को और बढ़ा सकता है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं।