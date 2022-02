दिल्ली में अब फ्रूट जूस की तरह टेट्रा पैक में मिलेगी शराब, जानिए कब से शुरू होगी बिक्री

दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही शराब का नया अनुभव मिल सकेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने फ्रूट जूस की तरह ही अब टेट्रा पैक में राजधानी में भी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि दिल्ली में यह इस तरह का पहला प्रयोग होने जा रहा है।

Delhi News Liquor in tetra packs will be available along with the bottles