दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजधानी में 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में दिल्ली पुलिस अधिकारी ने आज, गुरुवार, 25 सितंबर को जानकारी दी है। दक्षिण-पूर्व जिले की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 25 लोगों में 13 महिलाएं और 12 पुरुष हैं, जो एक ऐप के ज़रिए बांग्लादेश में लोगों से संपर्क कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि गिरफ्तार किए गए 25 बांग्लादेशी नागरिकों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। इन सभी को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर जिले के धनुन गांव से 35 वर्षीय शिशिर ह्यूबर्ट रोज़ारियो और कॉक्स बाजार के खोंडोकर पारा गांव से 33 वर्षीय मोहम्मद तौहीदुर रहमान के रूप में पहचाने गए दो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया था। दिल्ली में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के सहयोग से नए निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की गई और पुलिस की कार्रवाई जारी है।
जानकारी के अनुसार पुलिस को महिपालपुर में आवास की तलाश कर रहे कुछ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क किया, उनसे पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे और गहन पूछताछ की। दोनों अवैध प्रवासी कोई भी वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहे और उन्होंने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने की बात स्वीकार की। दोनों 11 साल से ज़्यादा समय पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे और उनके वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। जांच और कड़ी पूछताछ के बाद ज़रूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं, जिसके बाद दिल्ली में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हुई।