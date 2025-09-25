दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार पुलिस को महिपालपुर में आवास की तलाश कर रहे कुछ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क किया, उनसे पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे और गहन पूछताछ की। दोनों अवैध प्रवासी कोई भी वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहे और उन्होंने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने की बात स्वीकार की। दोनों 11 साल से ज़्यादा समय पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे और उनके वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। जांच और कड़ी पूछताछ के बाद ज़रूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं, जिसके बाद दिल्ली में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हुई।