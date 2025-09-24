“भारत उभरती हुई महाशक्ति…उसे रूस-चीन जैसा न माने”, फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने तारीफ के बांधे पुल

दुनियाभर के कई देशों के लीडर्स अक्सर ही भारत (India) की तारीफ करते हैं। अब फ़िनलैंड (Finland) के राष्ट्रपति एलेक्ज़ेंडर स्टब (Alexander Stubb) ने भी भारत की तारीफ के पुल बांध दिए हैं। स्टब ने हाल ही में भारत के बारे में बात करते हुए भारत को उभरती हुई महाशक्ति बताया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का दुनियाभर में प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है। स्टब ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक प्रगति और वैश्विक मंच पर बढ़ती भूमिका की जमकर तारीफ की।