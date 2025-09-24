तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने फिर उठाया कश्मीर मुद्दा, भारत-पाकिस्तान को दी यह सलाह…

यह पहला मौका नहीं है, जब एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का राग अलापा है। 2019 से 2015 तक तुर्की के राष्ट्रपति 6 मौकों पर (2024 के सत्र को छोड़कर) कश्मीर का राग अलाप चुके हैं। गौरतलब है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच काफी अच्छे संबंध हैं और भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के बाद तुर्की ने खुलेआम इसका विरोध करते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, भारत से बदला लेने के लिए जब पाकिस्तान ने हमले किए, तो उसमें तुर्की के ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया, जो तुर्की ने खास तौर पर भारत पर हमले के लिए ही भेजे थे। हालांकि भारतीय सेना ने तुर्की के सभी ड्रोन्स को मार गिराया था।