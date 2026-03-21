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नंदू गैंग का नेटवर्क बेनकाब, हथियार सप्लाई करने वाला गुर्गा गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के शार्पशूटर सुमित पुनिया और हथियार सप्लायर बदर इस्लाम को गिरफ्तार कर गैंग के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है।

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भारत

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Devika Chatraj

Mar 21, 2026

नंदू गैंग का गुर्गा गिरफ्तार (File Photo)

राजधानी दिल्ली में रंगदारी और आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली पुलिस ने गैंग के सक्रिय शार्पशूटर सुमित पुनिया (25) और उसे अवैध हथियार सप्लाई करने वाले बदर इस्लाम (32) को गिरफ्तार कर लिया है।

सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल के साथ गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी सुमित पुनिया को द्वारका इलाके से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल के साथ पकड़ा गया। वह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था।

बचपन की दोस्ती से अपराध तक का सफर

जांच के दौरान सामने आया कि सुमित पुनिया और गैंगस्टर कपिल सांगवान सिर्फ अपराधी साथी ही नहीं, बल्कि बचपन के दोस्त भी थे। इसी करीबी रिश्ते के चलते सुमित ने साल 2020-21 में गैंग जॉइन किया और जल्द ही गैंग का भरोसेमंद शार्पशूटर बन गया।

सुमित के खिलाफ कई मामले दर्ज

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, सुमित के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह 2021 के एक एनकाउंटर केस में स्पेशल सेल की गिरफ्त से फरार चल रहा था।

यूपी से जुड़े हथियार तस्करी के तार

सुमित की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छापेमारी की। यहां से बदर इस्लाम को गिरफ्तार किया गया, जो लालच में आकर गैंग को अवैध हथियार सप्लाई करता था।

हथियार बरामद

पुलिस ने बदर के पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद की है। जांच में खुलासा हुआ है कि इन हथियारों का इस्तेमाल गैंग रंगदारी वसूली के दौरान लोगों को डराने-धमकाने के लिए करता था।

आगे की कार्रवाई जारी

दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

आगे की जांच जारी

पुलिस अब आगे इनपुट के आधार पर दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस कार्रवाई से न केवल नंदू गैंग की कमर टूटेगी, बल्कि क्षेत्र में सक्रिय अन्य आपराधिक गिरोहों पर भी दबाव बढ़ेगा।

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Delhi News

Updated on:

21 Mar 2026 03:28 pm

Published on:

21 Mar 2026 03:27 pm

Hindi News / National News / नंदू गैंग का नेटवर्क बेनकाब, हथियार सप्लाई करने वाला गुर्गा गिरफ्तार

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