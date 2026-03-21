नंदू गैंग का नेटवर्क बेनकाब, हथियार सप्लाई करने वाला गुर्गा गिरफ्तार

पुलिस अब आगे इनपुट के आधार पर दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस कार्रवाई से न केवल नंदू गैंग की कमर टूटेगी, बल्कि क्षेत्र में सक्रिय अन्य आपराधिक गिरोहों पर भी दबाव बढ़ेगा।