दिल्ली स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार

Terror Module Busted in Delhi: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से चार युवकों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कट्टरपंथ फैलाने और लोगों की भर्ती कर कथित रूप से इस्लामिक राज्य स्थापित करने की साजिश में शामिल थे।पुलिस के अनुसार, यह मामला सिर्फ ऑनलाइन गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संभावित आतंकी मॉड्यूल से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।