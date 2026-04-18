‘विपक्ष को इसकी कीमत चुकानी होगी’, महिला आरक्षण बिल गिरने पर पीएम मोदी का फूटा गुस्सा, दे दी चेतावनी



मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में संसद भवन के भीतर हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उनका कहना था कि विपक्ष ने एक ऐतिहासिक मौके को गंवा दिया है और इसके लिए उन्हें लंबे समय तक जवाब देना पड़ेगा। पीएम ने यहां तक कहा कि इस फैसले की राजनीतिक कीमत विपक्ष को चुकानी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री का लहजा काफी सख्त था। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष अब अपनी इस भूमिका को छिपाने की कोशिश करेगा, लेकिन सरकार इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। उनका जोर इस बात पर था कि देश के हर गांव तक यह संदेश पहुंचे कि महिलाओं से जुड़े इस बिल को रोकने में विपक्ष की क्या भूमिका रही।