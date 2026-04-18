‘घर की EMI भरकर पत्नी को भूखा नहीं रख सकते’, गुजरा भत्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पति को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति महीना कर दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि जितना बकाया है वह तीन महीने के अंदर चुकाया जाए और हर महीने की 7 तारीख तक भत्ता दिया जाए। यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 के तहत दायर किया गया था।