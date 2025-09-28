Delhi Police ने काला जठेड़ी गैंग के 6 गुर्गे दबोचे, एक हथियार सप्लायर तो दूसरा चलाता था फाइनेंस ऑफिस

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार रात को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ और द्वारका इलाकों में छापेमारी की। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि ये गिरोहबाज काला जठेड़ी गैंग के इशारे पर प्रॉपर्टी डीलरों और ज्वेलर्स से उगाही करने के साथ-साथ हथियारों की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहे थे। बरामद हथियारों में देशी बनियान पिस्तौलें शामिल हैं, जो गैंगवारों में इस्तेमाल होने वालीं हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। गुरुवार को ही जनकपुरी क्षेत्र में काला जठेड़ी गैंग के तीन सक्रिय सदस्यों को उगाही नेटवर्क के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन गिरफ्तारियों से गैंग की अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन्स, खासकर अमेरिका और दुबई से संचालित होने वाले नेटवर्क पर भी नजर रखी जा रही है।