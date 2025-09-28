Delhi Police ने काला जठेड़ी गैंग के 6 गुर्गे दबोचे, एक हथियार सप्लायर तो दूसरा चलाता था फाइनेंस ऑफिस

काला जठेड़ी गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार (File Photo)
दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों के नेटवर्क पर जोरदार प्रहार करते हुए कुख्यात काला जठेड़ी गैंग के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने छह पिस्तौलें और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक प्रमुख हथियार सप्लायर और एक फाइनेंस ऑफिस चलाने वाला सदस्य भी शामिल है, जो गैंग की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता था।
पुलिस के अनुसार, यह गिरफ्तारी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में फैले अवैध हथियारों के जाल को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरोपी साहदेव उर्फ देव, साहिल, रोहित, सत्यनारायण, राज राहुल और रविंदर के रूप में पहचाने गए हैं। इनमें से रोहित को गैंग का प्रमुख हथियार सप्लायर माना जा रहा है, जबकि साहिल गैंग के फाइनेंस ऑपरेशंस को मैनेज करता था, जिसमें उगाही से प्राप्त धन का वितरण और लॉजिस्टिक्स शामिल था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार रात को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ और द्वारका इलाकों में छापेमारी की। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि ये गिरोहबाज काला जठेड़ी गैंग के इशारे पर प्रॉपर्टी डीलरों और ज्वेलर्स से उगाही करने के साथ-साथ हथियारों की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहे थे। बरामद हथियारों में देशी बनियान पिस्तौलें शामिल हैं, जो गैंगवारों में इस्तेमाल होने वालीं हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। गुरुवार को ही जनकपुरी क्षेत्र में काला जठेड़ी गैंग के तीन सक्रिय सदस्यों को उगाही नेटवर्क के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन गिरफ्तारियों से गैंग की अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन्स, खासकर अमेरिका और दुबई से संचालित होने वाले नेटवर्क पर भी नजर रखी जा रही है।
काला जठेड़ी गैंग, जिसका सरगना संदीप उर्फ काला जठेड़ी दुबई से ऑपरेट करता है, दिल्ली-एनसीआर में उगाही, हत्या और हथियार तस्करी के मामलों में कुख्यात है। गैंग लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है और हाल के वर्षों में कई हाई-प्रोफाइल हमलों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने इन गिरफ्तारियों के बाद एमसीओसीए (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट) के तहत केस दर्ज किया है, ताकि गैंग के अन्य सदस्यों पर भी कार्रवाई हो सके।
डीसीपी (क्राइम) ने कहा, "यह कार्रवाई अपराधियों को साफ संदेश देती है कि दिल्ली में गैंगवार की कोई गुंजाइश नहीं। हम लगातार निगरानी रखे हुए हैं और आगे की जांच में और खुलासे होने की संभावना है।" पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।
