गैंगस्टर नीरज बवाना का पिता गिरफ्तार, लाखों का कैश और सोना बरामद

नीरज बवाना, जिनका असली नाम नीरज सहरावत है, दिल्ली-एनसीआर के सबसे कुख्यात गैंगस्टर्स में से एक हैं। 2015 से तिहाड़ जेल में बंद इस गैंगस्टर पर हत्या, लूट, रंगदारी और अन्य दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेल से ही वह अपने गिरोह को चला रहा है, और पुलिस का मानना है कि बरामद संपत्ति और हथियार उसके नेटवर्क से जुड़े हैं। हाल के दिनों में नीरज बवाना गैंग के खिलाफ कई कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जिसमें अवैध हथियारों की तस्करी का खुलासा भी शामिल है।