दिल्ली में लोगों की सेहत से खिलवाड़, नकली घी और टाटा नमक बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितिन कुमार, रजत सिंघल उर्फ चिंटू, सुरेंद्र गुजर और मुजाहिद उर्फ कार्तिक के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे सस्ते और मिलावटी कच्चे माल से नकली घी तैयार करते थे और उसे नामी कंपनियों के असली जैसे दिखने वाले डिब्बों और रैपर में पैक करते थे।नकली उत्पादों को गोदामों में स्टोर किया जाता था और फिर टेंपो व डिलीवरी बॉय के जरिए स्थानीय बाजारों और थोक व्यापारियों तक पहुंचाया जाता था, ताकि किसी को शक न हो।