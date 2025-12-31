दिल्ली में लोगों की सेहत से खिलवाड़, नकली घी और टाटा नमक बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश

नकली सामान की कंपनी का भंडाफोड़ (X)
दिल्ली पुलिस की ईस्टर्न रेंज क्राइम ब्रांच ने मिलावटी और नकली ब्रांडेड खाद्य व घरेलू उत्पाद बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने घी, ईनो, ऑल आउट, वीट और टाटा नमक जैसे नामी ब्रांड के नकली उत्पाद बाजार में सप्लाई करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह रैकेट लंबे समय से दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय था और आम लोगों की सेहत से खुला खिलवाड़ कर रहा था।
क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तम नगर इलाके में नकली ब्रांडेड सामान की एक बड़ी खेप डिलीवर की जाने वाली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में निगरानी शुरू की और तय समय पर संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली घी, ईनो के सैशे, ऑल आउट, वीट और टाटा नमक बरामद किया, जिससे पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितिन कुमार, रजत सिंघल उर्फ चिंटू, सुरेंद्र गुजर और मुजाहिद उर्फ कार्तिक के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे सस्ते और मिलावटी कच्चे माल से नकली घी तैयार करते थे और उसे नामी कंपनियों के असली जैसे दिखने वाले डिब्बों और रैपर में पैक करते थे।नकली उत्पादों को गोदामों में स्टोर किया जाता था और फिर टेंपो व डिलीवरी बॉय के जरिए स्थानीय बाजारों और थोक व्यापारियों तक पहुंचाया जाता था, ताकि किसी को शक न हो।
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कंझावला औद्योगिक क्षेत्र में छापा मारकर नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया। यहां से घी बनाने और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, फर्जी रैपर, खाली डिब्बे और अन्य सामग्री बरामद की गई। इसके अलावा निलोठी और निहाल विहार इलाके में भी छापेमारी कर नकली टाटा नमक की पैकिंग और भंडारण का पता लगाया गया।
