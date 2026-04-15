अंतरराष्ट्रीय हथियार गिरोह का पर्दाफाश जारी, दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी पकड़ा

इससे पहले 7 अप्रैल को क्राइम ब्रांच ने दो कथित हथियार सप्लायर इमरान (37) और कामरान (27) को गिरफ्तार किया था। दोनों को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से पकड़ा गया था, जहां उनके खिलाफ UAPA के तहत लुकआउट सर्कुलर जारी था। उनके पास से 2 हथियार और 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे।