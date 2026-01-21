सद्दाम गोरी गैंग का हथियार सप्लायर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हथियार

दिल्ली पुलिस के द्वारका जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (AATS) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए राजधानी में गैंगवार और रंगदारी की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने सद्दाम गोरी गैंग के एक सक्रिय सदस्य और उसे अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।