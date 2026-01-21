21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सद्दाम गोरी गैंग का हथियार सप्लायर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हथियार

द्वारका एएटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सद्दाम गोरी गैंग के एक सक्रिय सदस्य और उसके हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद कर गैंगवार व रंगदारी की साजिश नाकाम की गई।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Jan 21, 2026

सद्दाम गोरी गैंग का सप्लायर गिरफ्तार (File Photo)

दिल्ली पुलिस के द्वारका जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (AATS) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए राजधानी में गैंगवार और रंगदारी की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने सद्दाम गोरी गैंग के एक सक्रिय सदस्य और उसे अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

14 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी रवि उर्फ बुद्धी उर्फ जलेबी इलाके का घोषित बदमाश है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट समेत 14 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीसीपी द्वारका ने बताया कि जिले में सक्रिय गैंगों और रंगदारी में लिप्त अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एएटीएस को विशेष निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई।

रंगदारी की तैयारी के लिए जुटाए हथियार

पूछताछ में रवि ने खुलासा किया कि वह जेल में रहने के दौरान सद्दाम गोरी गैंग के संपर्क में आया था। जेल से बाहर आने के बाद वह इलाके के नशा तस्करों और अवैध शराब कारोबारियों से रंगदारी वसूलने की योजना बना रहा था। इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए उसने अवैध हथियार जुटाए थे।

दिल्ली-NCR के अपराधियों तक पहुंचाता था हथियार

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रवि सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के अन्य अपराधियों तक भी अवैध हथियार पहुंचाने का काम करता था। इससे पहले कि वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे पाता, पुलिस ने उसे धर दबोचा।

गुप्त सूचना के आधार पर लिया एक्शन

एएटीएस की टीम ने 11 जनवरी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाया और सबसे पहले ओम विहार, उत्तम नगर निवासी रवि को गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी लेने पर एक देसी कट्टा बरामद हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हथियार सप्लायर निशांत का नाम उजागर किया।

उत्तम नगर से हथियार सप्लायर गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तम नगर के हस्तसाल रोड से निशांत को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक और देसी पिस्टल बरामद की गई। पुलिस के अनुसार, निशांत लंबे समय से अपराधियों को हथियार सप्लाई करने में शामिल था।

हथियारों के इस्तेमाल की जांच जारी

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल पहले किन-किन आपराधिक वारदातों में किया गया था। साथ ही गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

21 Jan 2026 04:25 pm

Hindi News / National News / सद्दाम गोरी गैंग का हथियार सप्लायर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हथियार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.