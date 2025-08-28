Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों का एनकांउटर, कई घटनाओं को दिया अंजाम

Delhi Police Encounter: हत्या और गोलीबारी जैसी कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एनकाउंटर।

नई दिल्ली

Devika Chatraj

Aug 28, 2025

Delhi Police Encounter
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों का एनकांउटर (ANI)

Lawrence Bishnoi Gang Encounter: दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में आज (28 अगस्त 2025) को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गैंग के दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ में उन्हें गिरफ्तार किया। इस एनकाउंटर (Encounter) में एक बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई।

इलाके में घेराबंदी के बाद कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ बदमाश न्यू अशोक नगर इलाके में मौजूद हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की। जब पुलिस ने बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों को मौके पर ही काबू कर लिया गया।

बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं और कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनके खिलाफ हत्या, रंगदारी, और अन्य संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है।

पुलिस की कार्रवाई

घायल बदमाश को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक

लॉरेंस बिश्नोई गैंग लंबे समय से दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, और राजस्थान में अपने आपराधिक नेटवर्क के लिए कुख्यात है। यह गैंग रंगदारी, हत्या, और हथियार तस्करी जैसे अपराधों में शामिल रही है। हाल के महीनों में इस गैंग के खिलाफ कई राज्यों में पुलिस और एनआईए द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है।

