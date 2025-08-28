दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों का एनकांउटर, कई घटनाओं को दिया अंजाम

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ बदमाश न्यू अशोक नगर इलाके में मौजूद हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की। जब पुलिस ने बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों को मौके पर ही काबू कर लिया गया।