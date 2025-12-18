ALERT!गाड़ी में पेट्रोल-डीजल भरवाना है तो ये कागजात साथ रखने होंगे, दिल्ली सरकार ने सख्त किए नियम

GRAP-4 Regulations: अगर आप दिल्ली या एनसीआर (NCR) की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते जानलेवा प्रदूषण और 'ग्रेप-4' (GRAP-4) की पाबंदियों के बीच एक बड़ा फैसला (Delhi Pollution New Rules) लिया है। अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट के आपकी गाड़ी में ईंधन नहीं भरा जाएगा (GRAP-4 Regulations)। बिना इस दस्तावेज के अब किसी भी वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लग सकता है।