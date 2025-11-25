Delhi Pollution: दिल्ली-NCR की सड़कों पर अभी भी दौड़ रहीं पुरानी गाड़ियां, सभी राज्यों के लिए जारी हुआ नया ऑर्डर

बता दें कि ठंड शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण का लेवल अपने चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 350 के आंकड़ें को पार कर चुकी है। हवा की क्वालिटी इतनी खराब हो गई है कि मजबूरन दिल्ली सरकार को ग्रैप के स्टेज 2 को लागू करना पड़ा है।