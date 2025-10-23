दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश की तैयारी, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, यह पहल न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक है, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का वैज्ञानिक तरीका भी स्थापित करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य नवाचार से राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाना और वातावरण को संतुलित करना है। गुप्ता ने पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और अधिकारियों को इस प्रयास को सफल बनाने के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, दिल्ली पहली बार क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम वर्षा का अनुभव करेगी। यह कदम दिवाली के बाद बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है, जहां AQI अक्सर 'बहुत खराब' स्तर पर पहुंच जाता है।